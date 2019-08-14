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    The Washington Post: Агент Озила провел переговоры с клубом МЛС

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть лондонский клуб в конце 2019 года.

    По информации The Washington Post, агент немецкого хавбека провел переговоры с вашингтонским клубом «Ди Си Юнайтед», играющим в МЛС.

    • Озил и его партнер по команде, защитник Сеад Колашинац, пропустили матч 1-го тура АПЛ из-за угроз бандитов. В конце июля их пытались ограбить на севере Лондона неизвестные с ножами.
    • В минувшем розыгрыше АПЛ Озил провел 23 матча, забил пять голов, сделал две результативные передачи.

    Озил и Колашинац не играют из-за нападения грабителей. Необычно, но их защитила другая банда

    Источник: The Washington Post

    The Washington Post — американская ежедневная газета. Основана в 1877 году.

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