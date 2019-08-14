The Washington Post: Агент Озила провел переговоры с клубом МЛС

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть лондонский клуб в конце 2019 года.

По информации The Washington Post, агент немецкого хавбека провел переговоры с вашингтонским клубом «Ди Си Юнайтед», играющим в МЛС.

Озил и его партнер по команде, защитник Сеад Колашинац , пропустили матч 1-го тура АПЛ из-за угроз бандитов. В конце июля их пытались ограбить на севере Лондона неизвестные с ножами.

, пропустили матч 1-го тура АПЛ из-за угроз бандитов. В конце июля их пытались ограбить на севере Лондона неизвестные с ножами. В минувшем розыгрыше АПЛ Озил провел 23 матча, забил пять голов, сделал две результативные передачи.

Озил и Колашинац не играют из-за нападения грабителей. Необычно, но их защитила другая банда