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    Нурмагомедов призвал вызвать в сборную России форварда «Краснодара» Шапи

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что пришло время пригласить в сборную России нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

    «Черчесов, send him location», – написал Хабиб в сторис своего инстаграма, прикрепив фотографию игрока южан и информацию о его статистике.

    • Хабиб и Шапи – уроженцы Дагестана.
    • Форварду в декабре исполнится 20 лет.
    • За «Краснодар» он дебютировал в июле 2017 года.

    Источник: Инстаграм Хабиба Нурмагомедова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5645

      mihail200606 5 минут назад

      Вообще странно, что ещё не позвали.. Не такое у нас разнообразие талантов, особенно молодых, чтобы игнорить их..

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      Рейтинг: +62

      _Scorpio_ 6 минут назад

      Наконец-то Хабиб что-то стоящее сказал-)
      Send him location, это зачетно-))

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