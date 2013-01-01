Нурмагомедов призвал вызвать в сборную России форварда «Краснодара» Шапи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что пришло время пригласить в сборную России нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Черчесов, send him location», – написал Хабиб в сторис своего инстаграма, прикрепив фотографию игрока южан и информацию о его статистике.