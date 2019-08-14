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    Лунин – о переходе в «Вальядолид»: «Для меня важно играть, поэтому я здесь»

    Вратарь Андрей Лунин прокомментировал свой переход на правах аренды из «Реала» в «Вальядолид».

    «После качественно проведeнной предсезонной подготовки я нахожусь в хорошей физической форме. Кто остаeтся в клубе, а кто нет, решает тренер. Я делал всe, чтобы показать свой уровень на этой предсезонке. Для меня важно играть, поэтому я здесь. Счастлив перейти сюда и хочу поблагодарить «Вальядолид», – сказал Лунин.

    • «Реал» купил футболиста летом 2018 года у «Зари» за 8,5 миллиона евро.
    • Контракт 20-летнего голкипера с мадридским клубом рассчитан до 2024 года.
    • Прошлый сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», сыграл в семи матчах и пропустил семь голов.

    Источник: Marca

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