Лунин – о переходе в «Вальядолид»: «Для меня важно играть, поэтому я здесь»

Вратарь Андрей Лунин прокомментировал свой переход на правах аренды из «Реала» в «Вальядолид».

«После качественно проведeнной предсезонной подготовки я нахожусь в хорошей физической форме. Кто остаeтся в клубе, а кто нет, решает тренер. Я делал всe, чтобы показать свой уровень на этой предсезонке. Для меня важно играть, поэтому я здесь. Счастлив перейти сюда и хочу поблагодарить «Вальядолид», – сказал Лунин.