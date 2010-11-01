Клопп – о победе в Суперкубке УЕФА: «Нам пришлось сражаться, и парни это сделали»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог победе над «Челси» в Суперкубке УЕФА (2:2, 5:4 по пенальти).

«Игра получилась тяжелой для обеих команд. Главной была победа, и мы ее все-таки добыли.

Никто на стадионе не хотел, чтобы игра переходила в дополнительное время. Я не уверен насчет правильности назначения пенальти (Жоржиньо реализовал удар на 101-й минуте – прим. «Бомбардира»), но это уже не важно.

Мы хорошо начали, но потом подсели. Нам пришлось сражаться, и парни это сделали.

Адриан? Вот это история! Он сумел совладать с нервами. Он немного выиграл в своей карьере, поэтому для него это важная победа», – сказал немец.