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    Клопп – о победе в Суперкубке УЕФА: «Нам пришлось сражаться, и парни это сделали»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог победе над «Челси» в Суперкубке УЕФА (2:2, 5:4 по пенальти).

    «Игра получилась тяжелой для обеих команд. Главной была победа, и мы ее все-таки добыли.

    Никто на стадионе не хотел, чтобы игра переходила в дополнительное время. Я не уверен насчет правильности назначения пенальти (Жоржиньо реализовал удар на 101-й минуте – прим. «Бомбардира»), но это уже не важно.

    Мы хорошо начали, но потом подсели. Нам пришлось сражаться, и парни это сделали.

    Адриан? Вот это история! Он сумел совладать с нервами. Он немного выиграл в своей карьере, поэтому для него это важная победа», – сказал немец.

    • Трофей стал вторым для Клоппа за четыре года в должности. В мае команда выиграла Лигу чемпионов-2018/19.
    • 32-летний Адриан принес «Ливерпулю» победу, отбив удар Тэмми Абрахама в серии пенальти. Экс-вратарь вВест Хэм перешел свободным агентом.

    Источник: BBC

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