Esporte Interativo: «ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой

Руководство «ПСЖ» приняло решение отстранить нападающего Неймара от работы с первой командой, пишет Esporte Interativo. Связано это с неопределенностью по поводу будущего футболиста.

Бразилец будет тренироваться индивидуально до тех пор, пока не определится клуб, где он проведет ближайший сезон. На Неймара претендует «Реал».