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    Esporte Interativo: «ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой

    Руководство «ПСЖ» приняло решение отстранить нападающего Неймара от работы с первой командой, пишет Esporte Interativo. Связано это с неопределенностью по поводу будущего футболиста.

    Бразилец будет тренироваться индивидуально до тех пор, пока не определится клуб, где он проведет ближайший сезон. На Неймара претендует «Реал».

    Источник: Твиттер Esporte Interativo

    СМИ о бразильском футболе. Аудитория в твиттере - более 2,5 миллиона подписчиков.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +374

      johnny983 35 минут назад

      Это пойдет на пользу Неймару, парень должен многое переосмыслить и встать на правильный путь.
      Ведь, плохих людей нет, есть люди несчастливые)

      0
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      Рейтинг: +343

      Усы Газаева 52 минуты назад

      до чего бесполезное приобретение

      0
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      Рейтинг: +778

      Genz 52 минуты назад

      Клоун даром не нужен

      0
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