Esporte Interativo: «ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой

Это пойдет на пользу Неймару, парень должен многое переосмыслить и встать на правильный путь.
Ведь, плохих людей нет, есть люди несчастливые)
Руководство «ПСЖ» приняло решение отстранить нападающего Неймара от работы с первой командой, пишет Esporte Interativo. Связано это с неопределенностью по поводу будущего футболиста.
Бразилец будет тренироваться индивидуально до тех пор, пока не определится клуб, где он проведет ближайший сезон. На Неймара претендует «Реал».
- Нападающий перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.
- Каталонский клуб также претендует на Неймара.
- Рыночная стоимость бразильца – 180 миллионов евро.
Источник: Твиттер Esporte Interativo
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