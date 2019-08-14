«ПСЖ» готов обменять Неймара на Модрича и Винисиуса

реалу сейчас нужно соглашаться от них толку все меньше и меньше
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и его одноклубник, полузащитник Лука Модрич, могут стать игроками «ПСЖ».
«ПСЖ» готов отдать Неймара в «Реал», включив в сделку Винисиуса и Модрича, так как мадридцы не в состоянии заплатить требуемую парижанами сумму трансфера. Также в списке интересов «ПСЖ» находится хавбек Каземиро, пишет Marca.
Ранее Sky Sport Italia сообщала, что Неймар может перейти в «Реал» в обмен на Модрича.
- Владельцы «ПСЖ» требуют за Неймара от «Барселоны» 250 миллионов евро.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.