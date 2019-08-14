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    «ПСЖ» готов обменять Неймара на Модрича и Винисиуса

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и его одноклубник, полузащитник Лука Модрич, могут стать игроками «ПСЖ».

    «ПСЖ» готов отдать Неймара в «Реал», включив в сделку Винисиуса и Модрича, так как мадридцы не в состоянии заплатить требуемую парижанами сумму трансфера. Также в списке интересов «ПСЖ» находится хавбек Каземиро, пишет Marca.

    Ранее Sky Sport Italia сообщала, что Неймар может перейти в «Реал» в обмен на Модрича.

    • Владельцы «ПСЖ» требуют за Неймара от «Барселоны» 250 миллионов евро.
    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4182

      серега кашин 4 минуты назад

      реалу сейчас нужно соглашаться от них толку все меньше и меньше

      0
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      Рейтинг: +777

      Genz 40 минут назад

      Модрич сдох

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