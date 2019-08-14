Мещеряков: «Венгер может стать тренером «Локомотива»? Не только он – еще Моуринью, Клопп и Зидан»

Где он взял эту информацию ? Какой говносайт это напечатал ?
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что экс– тренер лондонского«Арсенала» Арсен Венгер может возглавить московскую команду.
«Бред ли это? Это ошибка! Там не только Арсен Венгер, у нас еще и Моуринью, и Клопп, и Зидан!» – сказал Мещеряков.
Soccer Link ранее сообщил, что «Локомотив» в следующем сезоне хочет пригласить Венгера на пост главного тренера.
- Венгер с 1996 по 2018 год возглавлял «Арсенал».
- С прошлого лета он является безработным.