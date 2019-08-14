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    Мещеряков: «Венгер может стать тренером «Локомотива»? Не только он – еще Моуринью, Клопп и Зидан»

    Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что экс– тренер лондонского«Арсенала» Арсен Венгер может возглавить московскую команду.

    «Бред ли это? Это ошибка! Там не только Арсен Венгер, у нас еще и Моуринью, и Клопп, и Зидан!» – сказал Мещеряков.

    Soccer Link ранее сообщил, что «Локомотив» в следующем сезоне хочет пригласить Венгера на пост главного тренера.

    • Венгер с 1996 по 2018 год возглавлял «Арсенал».
    • С прошлого лета он является безработным.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +875

      опус 2 20 минут назад

      Где он взял эту информацию ? Какой говносайт это напечатал ?

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