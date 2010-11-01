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    Матвеев: «Нам удались две хорошие контратаки. Мы это умеем»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».

    «Мы, конечно, очень рады победе. Хотим поздравить этим результатом нашего президента, у которого 14 августа день рождения. Также хотим поблагодарить наших болельщиков, которые добрались сюда и поддерживали нас. Думаю, для них эта победа много значит.

    По игре – получились два разных тайма. Мы начали достаточно хорошо, исполнили свой стандарт, две хорошие контратаки нам удались. Мы это умеем. Первый матч в Краснодаре был равным – по моментам и по игре. В ответной игре нам удалось быстро забить, что повлияло на ход матча и всего противостояния», – поделился эмоциями Матвеев.

    • Российский клуб победил в Португалии со счетом 3:2.
    • Первая встреча в Краснодаре завершилась победой «Порту» – 1:0.
    • В раунде плей-офф «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом».

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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