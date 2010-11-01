Матвеев: «Нам удались две хорошие контратаки. Мы это умеем»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».

«Мы, конечно, очень рады победе. Хотим поздравить этим результатом нашего президента, у которого 14 августа день рождения. Также хотим поблагодарить наших болельщиков, которые добрались сюда и поддерживали нас. Думаю, для них эта победа много значит.

По игре – получились два разных тайма. Мы начали достаточно хорошо, исполнили свой стандарт, две хорошие контратаки нам удались. Мы это умеем. Первый матч в Краснодаре был равным – по моментам и по игре. В ответной игре нам удалось быстро забить, что повлияло на ход матча и всего противостояния», – поделился эмоциями Матвеев.