Матвеев: «Нам удались две хорошие контратаки. Мы это умеем»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».
«Мы, конечно, очень рады победе. Хотим поздравить этим результатом нашего президента, у которого 14 августа день рождения. Также хотим поблагодарить наших болельщиков, которые добрались сюда и поддерживали нас. Думаю, для них эта победа много значит.
По игре – получились два разных тайма. Мы начали достаточно хорошо, исполнили свой стандарт, две хорошие контратаки нам удались. Мы это умеем. Первый матч в Краснодаре был равным – по моментам и по игре. В ответной игре нам удалось быстро забить, что повлияло на ход матча и всего противостояния», – поделился эмоциями Матвеев.
- Российский клуб победил в Португалии со счетом 3:2.
- Первая встреча в Краснодаре завершилась победой «Порту» – 1:0.
- В раунде плей-офф «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом».