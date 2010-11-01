«Матч ТВ» – об отмене трансляции игры «Порту» – «Краснодар»: «Извините, но у нас нет лицензии на показ контента для взрослых»

«Матч ТВ» в твиттере пошутил касательно отмены на телеканале трансляции ответной игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

«Извините, но у нас нет лицензии на показ контента для взрослых. «Краснодар» в первом тайме уничтожил «Порту» на Драгао и выстоял во втором», – говорится в публикации «Матч ТВ».

К записи прикреплена картинка со словом «Portohub». Таким образом, были совмещены названия клуба «Порту» и порносайта Pornhub.

Ранее «Матч ТВ» объяснил отмену трансляции, выпустив специальное заявление.

«ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту». Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за 1,5 часа до игры «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу со стадиона «Драгау». Также ни один вещатель в Португалии не смог договориться с этим клубом. Вещание проходит исключительно в официальном клубном приложении «Порту», – отмечается в заявлении канала.

По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, «Порту» выставил ценник за права на трансляцию матча в 10 раз выше рыночной.

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