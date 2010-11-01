Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    «Матч ТВ» – об отмене трансляции игры «Порту» – «Краснодар»: «Извините, но у нас нет лицензии на показ контента для взрослых»

    «Матч ТВ» в твиттере пошутил касательно отмены на телеканале трансляции ответной игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

    «Извините, но у нас нет лицензии на показ контента для взрослых. «Краснодар» в первом тайме уничтожил «Порту» на Драгао и выстоял во втором», – говорится в публикации «Матч ТВ».

    К записи прикреплена картинка со словом «Portohub». Таким образом, были совмещены названия клуба «Порту» и порносайта Pornhub.

    Ранее «Матч ТВ» объяснил отмену трансляции, выпустив специальное заявление.

    «ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту». Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за 1,5 часа до игры «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу со стадиона «Драгау». Также ни один вещатель в Португалии не смог договориться с этим клубом. Вещание проходит исключительно в официальном клубном приложении «Порту», – отмечается в заявлении канала.

    По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, «Порту» выставил ценник за права на трансляцию матча в 10 раз выше рыночной.

    • «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».
    • Южане выиграли со счетом 3:2 и по сумме двух встреч прошли в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, где сыграют с «Олимпиакосом».

    Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!

    «По независящим от «Порту» причинам «Краснодар» выходит в следующий раунд». Реакция на победу нашего клуба

    Источник: Твиттер «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:12
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7389

      KLIM777 12 секунд назад

      У вас нет. Поэтому ждите уход многих клиентов)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +913

      PUZIAKA 21 минуту назад

      Забавная попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, матч тв. Такое значит к вам отношение как к бизнес партнёру. Не могу представить ситуацию, чтобы какой то английский или испанский телеканал так кинули.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1192

      Бомбардиръ 38 минут назад

      А лучше - Порнодар?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106817
    #2
    Chernyi Lis
    79174
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73161
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru