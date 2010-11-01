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    «Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Порту» в ЛЧ

    «Краснодар» победил «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Южане пробились в плей-офф отборочной стадии турнира, где сыграют с «Олимпиакосом».

    После матча с «Порту» в твиттере «Краснодара» появилась фотография команды из раздевалки.

    «Победители», – гласит подпись к снимку.

    Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7387

      KLIM777 2 минуты назад

      Герои!

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      Рейтинг: +1904

      Dellleone 5 минут назад

      Есть чем гордиться !!!

      1
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      Рейтинг: +931

      Bozigit 12 минут назад

      Настоящие быки

      2
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      Рейтинг: -100

      Я - легенда 17 минут назад

      Красавчики!

      В прошлом году в Лиге чемпионов творились сумасшедшие камбэки. Когда Ювентус играл с Атлетико, когда Ливерпуль противостоял Барсе и т.д. Сегодняшний матч Краснодара с Порту можно отнести к числу подобных фантастических камбэков!

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      Рейтинг: +13757

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      О чём думает Пашка Мамаев глядя на это фото?... " Попросить вертухая чтобы пристрелил?...."

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      Рейтинг: +431

      Elisey13 22 минуты назад

      Поздравляем! Молодцы!

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