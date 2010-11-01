«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Порту» в ЛЧ

«Краснодар» победил «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Южане пробились в плей-офф отборочной стадии турнира, где сыграют с «Олимпиакосом».

После матча с «Порту» в твиттере «Краснодара» появилась фотография команды из раздевалки.

«Победители», – гласит подпись к снимку.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».

Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!