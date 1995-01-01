«Краснодар» победил «Порту» в день рождения Галицкого. Владельцу клуба сегодня исполнилось 52 года

«Краснодар» обыграл «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и прошел в плей-офф отборочной стадии турнира.

Историческая победа южан (первая в ЛЧ в истории клуба) была одержана в преддверии дня рождения владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

14 августа бизнесмену исполнилось 52 года.

Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.

Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».

Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – третье место.

В мае 2013 года Галицкий начал строительство нового стадиона для команды, который был открыт 9 октября 2016 года.

Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!