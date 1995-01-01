Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    «Краснодар» победил «Порту» в день рождения Галицкого. Владельцу клуба сегодня исполнилось 52 года

    «Краснодар» обыграл «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и прошел в плей-офф отборочной стадии турнира.

    Историческая победа южан (первая в ЛЧ в истории клуба) была одержана в преддверии дня рождения владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

    14 августа бизнесмену исполнилось 52 года.

    • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
    • Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».
    • Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – третье место.
    • В мае 2013 года Галицкий начал строительство нового стадиона для команды, который был открыт 9 октября 2016 года.

    Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:23
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -100

      Я - легенда 23 минуты назад

      Краснодар своего рода отомстил за Локо, который в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов пострадал от рук, вернее, от ног Порту ;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13757

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Представляю что у них будет твориться в самолёте во время возвращения домой. Галицкий нехило накроет поляну, 100%!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      Chingis17rus 46 минут назад

      Нае башиися)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3065

      Yev 47 минут назад

      Еще раз - фантастика!!!
      Но в тумбочке перед матчем наверное на всякий случай лежал в коробочке галстук.
      Но главное, он не пригодился!
      Молодцы!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1064

      Томик 47 минут назад

      С днём рождения! Галстук даже не покупали, видимо.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106817
    #2
    Chernyi Lis
    79174
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73161
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru