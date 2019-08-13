Агент Дианье: «Вчера весь день был с игроком, никаких предложений от «Спартака» не поступало»

Футбольный агент Симон Лаурелли, представляющий интересы нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианье, заявил, что ему не поступало звонков из «Спартака» по поводу трансфера 27-летнего игрока.
Сегодня Fanatik сообщил, что москвичи предложили стамбульскому клубу за сенегальца 10 миллионов евро.
«Конечно, какой-то интерес может быть, но вчера я провел весь день с Мбайе, никаких звонков с предложениями не поступало», – сказал Лаурелли.
- В прошлом сезоне форвард провел 36 матчей на клубном уровне, забил 31 гол и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт Дианье с «Галатасараем» рассчитан до июня 2023 года.