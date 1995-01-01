Fanatik: «Спартак» предложил за форварда «Галатасарая» Дианье 10 миллионов

Сколько идиотов верят в это_))
«Спартак» пытается приобрести нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианье.
Московский клуб предложил за сенегальца 10 миллионов евро, пишет Fanatik.
Ранее сообщалось, что «Спартак» начал переговоры по 27-летнему форварду. В «Галатасарае» готовы продать Дианье не менее чем за 13 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Дианье стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, забив 30 голов.
- Дианье перешел в «Галатасарай» в январе из «Касымпаши» за 13 миллионов евро.
- Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.