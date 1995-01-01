Fanatik: «Спартак» предложил за форварда «Галатасарая» Дианье 10 миллионов

«Спартак» пытается приобрести нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианье.

Московский клуб предложил за сенегальца 10 миллионов евро, пишет Fanatik.

Ранее сообщалось, что «Спартак» начал переговоры по 27-летнему форварду. В «Галатасарае» готовы продать Дианье не менее чем за 13 миллионов евро.