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    Fanatik: «Спартак» предложил за форварда «Галатасарая» Дианье 10 миллионов

    «Спартак» пытается приобрести нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианье.

    Московский клуб предложил за сенегальца 10 миллионов евро, пишет Fanatik.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» начал переговоры по 27-летнему форварду. В «Галатасарае» готовы продать Дианье не менее чем за 13 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Дианье стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, забив 30 голов.
    • Дианье перешел в «Галатасарай» в январе из «Касымпаши» за 13 миллионов евро.
    • Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Fanatik

    Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии12
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      Рейтинг: +369

      Spartak Piter 48 минут назад

      Сколько идиотов верят в это_))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1472

      алдан2014 > Spartak Piter 42 минуты назад

      Полностью согласен,статья странная.Купили за 13лямов,Спартак предлагает 10лямов,турки готовы продать Напа ,который наколотил 30голов в сезоне,за те же 13 лямов.Где логика?Человек писавший это был пьян в стельку?

      2
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      Рейтинг: +866

      Boeung777 56 минут назад

      Приоритет - опорник. Или уже не надо?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +560

      GSmall 1 час назад

      Даже Малком с 4 или сколько там голами стоит 40,а эти за игрока который забил 30 предлагают 10,смешные мясники)

      0
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      Рейтинг: +654

      Alex Flash 1 час назад

      Бред. 28 и за 13?

      -1
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      Рейтинг: +2946

      momwig_ 1 час назад

      Лучше бы утка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1429

      ItalianFootball 1 час назад

      Я смотрю на интересы Спартака и на уже приобретенных - их лимит вообще не волнует ? или в следующем сезоне опять SALE! SALE! -70% - 50%. В чем суть ?

      1
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      Рейтинг: +2368

      АртурZaСМ > ItalianFootball 1 час назад

      Меня тоже это интересует. С учётом нового лимита со следующего сезона куда столько легов набирают непонятно...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1472

      алдан2014 > ItalianFootball 39 минут назад

      Некоторые могут найти русские корни.И стать нашими гражданами.Боюсь,что щас поголовно все будут россиянами

      0
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      Рейтинг: +767

      rash1959 > ItalianFootball 32 минуты назад

      Сейчас легов 7, вычти Джано (на 100%) остаётся 6, да и Ореха конан хочет убрать. Так что проходит. А с рос. паспортом на базаре только кокорины и мамаевы остались.

      0
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      Рейтинг: +5673

      piligrim1986 1 час назад

      стата добрая, но вряд ли турки просто так с ним расстанутся

      1
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      Рейтинг: +11329

      ВетеR 2 часа назад

      Статистика у напа отличная !

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