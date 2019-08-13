Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Дзюба: «Наконец-то Леонидбургер появился в инстаграме! Трепещите, жалкие людишки!»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал появление главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в инстаграме.

    Бывший тренер сборной России зарегистрировал аккаунт в данной соцсети в субботу, 10 августа.

    «Наконец-то Леонидбургер появился в инстаграме! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с марса!» – написал Дзюба.

    «Мыши-рокеры с марса» – американский мультипликационный сериал, выходивший с 1 сентября 1993-го по 24 февраля 1996 года.

    text

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:19
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4354

      Агасфер 2 минуты назад

      Дурику за тридцать,а он всё дебильными мультиками пробавляется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1606

      все_будет_AUDI 6 минут назад

      Кукуха поехала ?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106817
    #2
    Chernyi Lis
    79174
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73161
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru