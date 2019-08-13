Дзюба: «Наконец-то Леонидбургер появился в инстаграме! Трепещите, жалкие людишки!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал появление главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в инстаграме.

Бывший тренер сборной России зарегистрировал аккаунт в данной соцсети в субботу, 10 августа.

«Наконец-то Леонидбургер появился в инстаграме! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с марса!» – написал Дзюба.

«Мыши-рокеры с марса» – американский мультипликационный сериал, выходивший с 1 сентября 1993-го по 24 февраля 1996 года.