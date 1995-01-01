The Independent: у Зидана разногласия с Пересом из-за Погба

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан разочарован тем, что клуб не смог приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба этим летом. Специалист хотел, чтобы 26-летний игрок заменил в центре поля Луку Модрича, добавив команде больше атлетизма и забитых мячей.

По информации The Independent, из-за несостоявшегося трансфера у Зидана возникли большие разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом, которые могут затруднить дальнейшее пребывание специалиста в «Реале».

Этим летом мадридцы уже потратили около 300 миллионов на трансферы. В середине июля Перес и генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес сообщили Зидану, что будет тяжело приобрести Погба, учитывая запрашиваемую «МЮ» цену в размере 180 миллионов фунтов стерлингов (около 200 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что мадридцы предложили «Юнайтед» за Погба 30 миллионов евро плюс полузащитника Хамеса Родригеса, но «МЮ» отказался.