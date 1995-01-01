The Independent: у Зидана разногласия с Пересом из-за Погба

Этот петух не стоит таких денег, максимум 50 лямов.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан разочарован тем, что клуб не смог приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба этим летом. Специалист хотел, чтобы 26-летний игрок заменил в центре поля Луку Модрича, добавив команде больше атлетизма и забитых мячей.
По информации The Independent, из-за несостоявшегося трансфера у Зидана возникли большие разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом, которые могут затруднить дальнейшее пребывание специалиста в «Реале».
Этим летом мадридцы уже потратили около 300 миллионов на трансферы. В середине июля Перес и генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес сообщили Зидану, что будет тяжело приобрести Погба, учитывая запрашиваемую «МЮ» цену в размере 180 миллионов фунтов стерлингов (около 200 миллионов евро).
Ранее сообщалось, что мадридцы предложили «Юнайтед» за Погба 30 миллионов евро плюс полузащитника Хамеса Родригеса, но «МЮ» отказался.
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