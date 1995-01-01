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    The Independent: у Зидана разногласия с Пересом из-за Погба

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан разочарован тем, что клуб не смог приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба этим летом. Специалист хотел, чтобы 26-летний игрок заменил в центре поля Луку Модрича, добавив команде больше атлетизма и забитых мячей.

    По информации The Independent, из-за несостоявшегося трансфера у Зидана возникли большие разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом, которые могут затруднить дальнейшее пребывание специалиста в «Реале».

    Этим летом мадридцы уже потратили около 300 миллионов на трансферы. В середине июля Перес и генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес сообщили Зидану, что будет тяжело приобрести Погба, учитывая запрашиваемую «МЮ» цену в размере 180 миллионов фунтов стерлингов (около 200 миллионов евро).

    Ранее сообщалось, что мадридцы предложили «Юнайтед» за Погба 30 миллионов евро плюс полузащитника Хамеса Родригеса, но «МЮ» отказался.

    Источник: The Independent

    Британское интернет-издание, до 2016 года – ежедневная газета. Основана в 1986 году как независимая национальная утренняя газета.

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +45

      ILOVETHISGAME.ykt 5 минут назад

      Этот петух не стоит таких денег, максимум 50 лямов.

      1
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      Рейтинг: +8334

      DeStar 13 минут назад

      первый раз в жизни буду на стороне Переса. Пошел ты в попу зидан с такими покупками. какой нахрен погба за 200 лямов ? ****** какой-то. Он и 100 не стоит , и пох на рекламу, пиар и то что он на бумаге чемпион мира. По игре он млять хуже эриксона , а стоит в 3 раза дороже ныне, конечно, игрок не полное ГГ, хороший полузащитник, но тогда может модрича за лямов 400 сплавить в МЮ ? че? он то и сейчас лучше погба выглядит. Я бы на месте Переса, если Зидан так козлиться, взял бы погба за эти бабки и сказал зидану - нет в этом году ЛЧ или Ла лиги, пойдешь на йух. Вот и все. А то зациклились на мега дорогом игроке не способным давать результат, а молодые и мега перспективные как ван де бек, недорогие и игроки получше типа эриксона идут лесом, а вот эта херня, что забивает 60 % голов с пенальти за МЮ прямо жесть как необходим. Иско не хуже

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      Рейтинг: +1160

      Derzkiy1 20 минут назад

      Погба и Неймар в Реал , было бы круто посмотреть на это

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