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    Роналду: «Я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать себя в историю футбола»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что мотивирует его играть в футбол.

    «Я всегда стремлюсь выиграть, прежде всего, трофеи с моей командой, так как это принесет мне индивидуальные призы. Такова работа, повседневная жизнь. Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег. Благодаря богу я больше не нуждаюсь в деньгах.

    Хочу вписать себя в историю футбола, побеждать все больше и больше», – сказал Роналду в интервью для документального фильма, выпущенного DAZN.

    Ранее Роналду вспомнил о периоде работы с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

    Источник: DAZN

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +557

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 минут назад

      все было бы нормально в его словах....пока он не ляпнул про Бога и деньги

      0
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      Рейтинг: +2403

      TOL47 23 минуты назад

      Словоблуд, подкрепи делом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4354

      Агасфер 23 минуты назад

      Так задай позитивное развитие этому миру безудержного накопления :Играй бесплатно. Ты же авторитет,за тобой и Месси потянется.И все вы вместе станете честно платить налоги.

      1
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      Рейтинг: +5669

      piligrim1986 55 минут назад

      тогда бабосы можешь мне перечислять

      2
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      Рейтинг: +1229

      starche 58 минут назад

      В своём репертуаре, ничего нового. Нарцисс, однако.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3127

      Добрый Бобер > starche 22 минуты назад

      Почему? Он же не говорит, что самый-самый, а рассказывает о своих, свойственных любому нормальному спортсмену, желаниях.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +843

      Жёлто-синий 1 час назад

      Эмулятор этот текст кто-то явно подготовил

      1
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      Рейтинг: +1825

      BlackMurder 1 час назад

      Ты уже все доказал и вписал в историю футбола

      1
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      Рейтинг: +1803

      Masteralex 2 часа назад

      слова нужно подкреплять действиями и отказаться от высокой з/п в Ювентусе которая раза в 3 больше чем у любого другого игрока, сделать такую же как у остальных хотя бы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +550

      GSmall > Masteralex 1 час назад

      Так он раза в три лучше и играет любого игрока юве

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