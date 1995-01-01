Роналду: «Я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать себя в историю футбола»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что мотивирует его играть в футбол.

«Я всегда стремлюсь выиграть, прежде всего, трофеи с моей командой, так как это принесет мне индивидуальные призы. Такова работа, повседневная жизнь. Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег. Благодаря богу я больше не нуждаюсь в деньгах.

Хочу вписать себя в историю футбола, побеждать все больше и больше», – сказал Роналду в интервью для документального фильма, выпущенного DAZN.

Ранее Роналду вспомнил о периоде работы с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.