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    Роналду: «При Зидане я чувствовал себя особенным»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вспомнил о периоде работы с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

    «Уверенность, в которой нуждается игрок, зависит не только от него самого. За это также отвечают люди вокруг него, одноклубники, тренер. Вы должны чувствовать, что являетесь важной частью команды, и при Зидане я чувствовал себя особенным.

    Он не изменил стиль моей игры. Он просто говорил: «Криш, не волнуйся и играй. Если кто и может делать разницу в этой команде, то это ты». Он всегда мне доверял, всегда был открыт и очень честен со мной. Вот почему я всегда буду хранить дружбу с Зиданом в своем сердце. Я его большой фанат, потому что для меня он действительно хороший человек и отличный тренер», – сказал Роналду.

    • Португалец выступал в «Реале» под руководством Зидана с января 2016-го по май 2018 года.
    • За этот период мадридская команда выиграла девять трофеев.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5613

      mihail200606 55 минут назад

      А этому лишь бы кто комплиментов сказал.. как телке..

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