Роналду: «При Зидане я чувствовал себя особенным»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вспомнил о периоде работы с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

«Уверенность, в которой нуждается игрок, зависит не только от него самого. За это также отвечают люди вокруг него, одноклубники, тренер. Вы должны чувствовать, что являетесь важной частью команды, и при Зидане я чувствовал себя особенным.

Он не изменил стиль моей игры. Он просто говорил: «Криш, не волнуйся и играй. Если кто и может делать разницу в этой команде, то это ты». Он всегда мне доверял, всегда был открыт и очень честен со мной. Вот почему я всегда буду хранить дружбу с Зиданом в своем сердце. Я его большой фанат, потому что для меня он действительно хороший человек и отличный тренер», – сказал Роналду.