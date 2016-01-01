Беленов: «Не оказался в «Зените» благодаря непорядочности людей, с которыми я раньше работал»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов рассказал, почему не перешел в «Зенит» в 2016 году.

«Я мог там оказаться и, наверное, не оказался там благодаря непорядочности людей, с которыми я раньше там работал. Я с Андреем [Луневым] тоже по этому поводу разговаривал, наверное, получилось так, как суждено было.

Поэтому Андрей там стал чемпионом, я его с этим поздравляю. Никакой зависти и злобы не может быть, потому что я занимаюсь своим любимым делом и играю постоянно, у меня нет травм, я в хорошем городе, поэтому никаких вопросов, всe отлично», – цитирует Беленова ProSportStory.