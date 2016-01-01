Беленов: «Не оказался в «Зените» благодаря непорядочности людей, с которыми я раньше работал»

Беленов-отличный вратарь ! Номер один сейчас ! Жаль , что из за проходимцев , не получился карьерный рост.
Голкипер «Уфы» Александр Беленов рассказал, почему не перешел в «Зенит» в 2016 году.
«Я мог там оказаться и, наверное, не оказался там благодаря непорядочности людей, с которыми я раньше там работал. Я с Андреем [Луневым] тоже по этому поводу разговаривал, наверное, получилось так, как суждено было.
Поэтому Андрей там стал чемпионом, я его с этим поздравляю. Никакой зависти и злобы не может быть, потому что я занимаюсь своим любимым делом и играю постоянно, у меня нет травм, я в хорошем городе, поэтому никаких вопросов, всe отлично», – цитирует Беленова ProSportStory.
- В минувшем сезоне Беленов провел в РПЛ 29 матчей (8 – на ноль) и пропустил 32 гола.
- В ноябре 2016 года «Зенит» вел активные переговоры о переходе Беленова.