Ковач: «Могу подтвердить, что Перишич был в Мюнхене»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заявил, что вингер «Интера» Иван Перишич действительно может стать игроком мюнхенской команды.

«Могу подтвердить, что он был в Мюнхене сегодня. Я думаю, что критика в его адрес неуместна. Можно подумать, что он плохой игрок.

Эффенберг тоже перешел в «Баварию» в 30 лет, а после привел команду к победе в Лиге чемпионов. Нам нужно перестать обращать внимание только на возраст. Давайте посмотрим на то, чего эти парни добились и как они могут нам помочь», – сказал Ковач.