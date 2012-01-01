Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Ковач: «Могу подтвердить, что Перишич был в Мюнхене»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заявил, что вингер «Интера» Иван Перишич действительно может стать игроком мюнхенской команды.

    «Могу подтвердить, что он был в Мюнхене сегодня. Я думаю, что критика в его адрес неуместна. Можно подумать, что он плохой игрок.

    Эффенберг тоже перешел в «Баварию» в 30 лет, а после привел команду к победе в Лиге чемпионов. Нам нужно перестать обращать внимание только на возраст. Давайте посмотрим на то, чего эти парни добились и как они могут нам помочь», – сказал Ковач.

    • Ранее стало известно, что «Бавария» арендует Перишича на год за 5 миллионов евро с возможностью выкупа за 20 миллионов.
    • В понедельник хорват прошел медосмотр перед переходом в мюнхенский клуб.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106814
    #2
    Chernyi Lis
    79173
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73136
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru