Перишич прошел медосмотр перед переходом в «Баварию»

Вингер «Интера» Иван Перишич в ближайшее время станет игроком «Баварии», сообщает Bild.

По информации источника, сегодня хорват прошел медицинский осмотр, который предшествует подписанию контракта с мюнхенским клубом.

Ранее стало известно, что «Бавария» арендует 30-летнего футболиста на год за 5 миллионов евро с возможностью выкупа за 20 миллионов.