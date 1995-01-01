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    Перишич прошел медосмотр перед переходом в «Баварию»

    Вингер «Интера» Иван Перишич в ближайшее время станет игроком «Баварии», сообщает Bild.

    По информации источника, сегодня хорват прошел медицинский осмотр, который предшествует подписанию контракта с мюнхенским клубом.

    Ранее стало известно, что «Бавария» арендует 30-летнего футболиста на год за 5 миллионов евро с возможностью выкупа за 20 миллионов.

    • Перишич выступает за «Интер» с 2015 года.
    • За четыре сезона игрок провел 163 матча, забил 40 голов и сделал 37 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1823

      BlackMurder 5 минут назад

      Хороший игрок,очень грамотный,но почему не раньше?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2785

      САДЫЧОК 46 минут назад

      Отличный игрок , высокого уровня !

      2
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