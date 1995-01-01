Перишич прошел медосмотр перед переходом в «Баварию»

Хороший игрок,очень грамотный,но почему не раньше?
Вингер «Интера» Иван Перишич в ближайшее время станет игроком «Баварии», сообщает Bild.
По информации источника, сегодня хорват прошел медицинский осмотр, который предшествует подписанию контракта с мюнхенским клубом.
Ранее стало известно, что «Бавария» арендует 30-летнего футболиста на год за 5 миллионов евро с возможностью выкупа за 20 миллионов.
- Перишич выступает за «Интер» с 2015 года.
- За четыре сезона игрок провел 163 матча, забил 40 голов и сделал 37 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.