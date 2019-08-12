Газизов подтвердил, что «Уфа» получила от ЦСКА и «Зенита» предложения по трансферу Кругового

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что у клуба действительно есть два предложения о продаже левого защитника Данила Кругового.

«Есть предложение из ЦСКА. Это правда. Но есть предложение от «Зенита». Мы пока ничего не решили», – сказал Газизов.