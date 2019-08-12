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    Газизов подтвердил, что «Уфа» получила от ЦСКА и «Зенита» предложения по трансферу Кругового

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что у клуба действительно есть два предложения о продаже левого защитника Данила Кругового.

    «Есть предложение из ЦСКА. Это правда. Но есть предложение от «Зенита». Мы пока ничего не решили», – сказал Газизов.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду питерцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.

    Источник: Sport24

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    12.08.2019 23:58
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