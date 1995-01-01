РПЛ. «Ростов» минимально победил «Крылья Советов»

В матче 5-го тура РПЛ «Ростов» дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Единственный гол в игре на 33-й минуте забил форвард хозяев поля Эльдор Шомуродов.

Благодаря этой победе «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата, «Крылья» остались на 14-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Ростов – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Шомуродов, 33.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов (Долгов, 90), Еременко, Ионов (Глебов, 73), Байрамян (Зуев, 55), Попов, Норманн, Шомуродов.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Карпов, Чернов, Анюков (Зиньковский, 70), Комбаров, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь (Радонич, 73), Канунников, Соболев (Голенков, 87).

Предупреждения: Чистяков, 63; Козлов, 64; Песьяков, 88 – нет.

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