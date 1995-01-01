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    РПЛ. «Ростов» минимально победил «Крылья Советов»

    В матче 5-го тура РПЛ «Ростов» дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.

    Единственный гол в игре на 33-й минуте забил форвард хозяев поля Эльдор Шомуродов.

    Благодаря этой победе «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата, «Крылья» остались на 14-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Ростов – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Шомуродов, 33.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов (Долгов, 90), Еременко, Ионов (Глебов, 73), Байрамян (Зуев, 55), Попов, Норманн, Шомуродов.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Карпов, Чернов, Анюков (Зиньковский, 70), Комбаров, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь (Радонич, 73), Канунников, Соболев (Голенков, 87).

    Предупреждения: Чистяков, 63; Козлов, 64; Песьяков, 88 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии32
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      Рейтинг: +2369

      Рубинище 6 минут назад

      Ростов с победой. но игра во 2м тайме ужасна. Шимуродова переоценивают очень в створ попасть не может, помешал Ерёменко забить 2й гол, Зуев очень плох, Ионов не стабилен-матч почти провалил. Если Ростов хочет быть наверху, нужно прибавлять, а кое кого вообще сменить. Песьяков выручил, когда надо. Ну а крылья дно-ничего опасного-кроме стандартов не придумали. Кануников-днище, днищенское. Ростов в Топ 2-красавцы

      0
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      Рейтинг: -269

      kazak161 29 минут назад

      Мне Карпин в очках напоминает Гарри Поттера, Пусть его волшебная палочка сделает Ростов самой лучшей командой в России!

      1
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      Рейтинг: -269

      kazak161 38 минут назад

      Интервью Гацкана аж сердце кровью обливается,ну не его Крылья Советов клуб ,ЕГО РОДИНА РОСТОВ-НА-ДОНУ!

      3
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      Рейтинг: +32237

      MaxRnD > kazak161 28 минут назад

      Да, на месте "Ростов-Арены" (болельщиков Ростова) при его выходе на поле надо всем вставать, независимо от того, цвета чьего клуба защищает этот парень.

      Гацкан и Калачёв - это два человека, которые всегда были с командой в самые безнадёжные времена

      1
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      Рейтинг: +4869

      GoLenaStop > MaxRnD 17 минут назад

      Совершенно согласна. Спасибо, что вместе пережили ТЕ времена.

      1
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      Рейтинг: +13

      andreym4 43 минуты назад

      Видимо у ростовчан начался спад в игре, физически во вторых таймах начали проседать, а скамейка запасных короткая, особо-то и некого выпускать на замену, равноценных нет практически. Плохо дело совсем, надо усиливать команду Валере...

      3
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      Рейтинг: +4869

      GoLenaStop > andreym4 31 минуту назад

      Уже приняты в команду молодые перспективные.
      Надо только сыграться.
      Всё хорошо постоянно не может быть, но главное сейчас уже есть - желание команды играть под руководством своего тренера, который не продаст, и не предаст...как некий незабвенный шкуродёр из Казани...
      Ростсельмаш!!!
      Удачи!!!

      1
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      Рейтинг: -11

      Из Твери Леха 46 минут назад

      Неплохо, Ростов. Мне нравится такая лидируюшая пятерка. Но в следующим турах ростовчан будут судьи мочить. Опасно они подобрались к неприкасаемым...

      6
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      ...
      Рейтинг: +4869

      GoLenaStop > Из Твери Леха 40 минут назад

      Если ростовчане сами не будут нарываться на горчицу, как в этом матче - никто их не посмеет тронуть. Тем более ВАР работает.
      До встречи на стадионе Химик!

      2
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      Рейтинг: +32237

      MaxRnD > GoLenaStop 39 минут назад

      Абсолютно не ФАКТ (

      2
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      Рейтинг: +43

      Serega 68 > Из Твери Леха 28 минут назад

      Не хотелось бы нужна здоровая конкуренция чтобы в Европе побеждали

      1
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      Рейтинг: +4869

      GoLenaStop 47 минут назад

      Игра нервов.
      Совершенно никчёмные Ростсельмашу жёлтые карты. А сколько жадничали мячом или не видели поля... Но и играли по -ситуации.
      Видно было, что команда к 60-й минуте просела, много ошибок в пасах при выходе из обороны. крепкая и мощная команда КС могла выдавить ничью, но...
      Это футбол. Спасибо командам за игру.
      ВВС - с Праздником!
      Ростесльмаш -с победой!
      Всем хорошего вторника (особенно Краснодару)!
      С ув.

      5
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      Рейтинг: +2586

      arzamas 50 минут назад

      Хорошая игра. Достойный результат. Спасибо обеим командам за захватывающее зрелище.

      4
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      Рейтинг: -269

      kazak161 53 минуты назад

      Фух,наконец то сняли "Самарское" проклятие,три года не могли победить Крылья, Ростов с победой,играли плохо!

      6
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      Рейтинг: +32237

      MaxRnD > kazak161 51 минуту назад

      Да, после гола почему-то стали, хотя в предыдущих матчах бежали до последнего, за счёт чего и вытащили обе ничьи на 2-2

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -269

      kazak161 > MaxRnD 48 минут назад

      Нельзя нам так играть! Такое впечатление что все наши игроки были сонными!

      4
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      ...
      Рейтинг: +32237

      MaxRnD > kazak161 46 минут назад

      Будем надеяться, что Валера взбодрит/вставит/замотивирует ))

      5
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      Рейтинг: +43

      Serega 68 56 минут назад

      Шомуродов красавчик и Валера тоже так в каждом следующем матче

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +879

      spartakuz 59 минут назад

      Поздравляю! Даёшь ЛЧ!

      5
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      ...
      Рейтинг: +16504

      VVM1964 > spartakuz 26 минут назад

      Для начала неплохо и в ЛЕ попробовать силы )))

      2
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