РПЛ. «Ростов» минимально победил «Крылья Советов»

Ростов с победой. но игра во 2м тайме ужасна. Шимуродова переоценивают очень в створ попасть не может, помешал Ерёменко забить 2й гол, Зуев очень плох, Ионов не стабилен-матч почти провалил. Если Ростов хочет быть наверху, нужно прибавлять, а кое кого вообще сменить. Песьяков выручил, когда надо. Ну а крылья дно-ничего опасного-кроме стандартов не придумали. Кануников-днище, днищенское. Ростов в Топ 2-красавцы
В матче 5-го тура РПЛ «Ростов» дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0.
Единственный гол в игре на 33-й минуте забил форвард хозяев поля Эльдор Шомуродов.
Благодаря этой победе «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата, «Крылья» остались на 14-й строчке.
Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур
Ростов – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Шомуродов, 33.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов (Долгов, 90), Еременко, Ионов (Глебов, 73), Байрамян (Зуев, 55), Попов, Норманн, Шомуродов.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Карпов, Чернов, Анюков (Зиньковский, 70), Комбаров, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь (Радонич, 73), Канунников, Соболев (Голенков, 87).
Предупреждения: Чистяков, 63; Козлов, 64; Песьяков, 88 – нет.