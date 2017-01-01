Шишкин стал игроком «Торпедо»

Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин подписал контракт с московским «Торпедо».

Соглашение рассчитано на один год.

«Месяц назад я расторг контракт с «Краснодаром» и находился в статусе свободного агента. Я искал варианты для продолжения карьеры, понимая, что мне нужно тренироваться и поддерживать форму. Появилась мысль присоединиться к «Торпедо», тем более что в тренерском штабе клуба трудится Сергей Игнашевич.

Я позвонил ему, мы согласовали с руководством мое участие в тренировочных занятиях. У меня сложились хорошие отношения с коллективом, и мне предложили остаться в стане черно-белых, мы быстро согласовали условия, и я подписал контракт», – цитирует Шишкина пресс-служба «Торпедо».

32-летний игрок покинул «Краснодар» 11 июля, стороны расторгли контракт по взаимному согласию.