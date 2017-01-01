Шишкин стал игроком «Торпедо»

Удачи Ромке, вроде никому дорогу не переходил и сволочью не был.
Будет играть в РПЛ иниересно будет за ним понаблюдать.
Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин подписал контракт с московским «Торпедо».
Соглашение рассчитано на один год.
«Месяц назад я расторг контракт с «Краснодаром» и находился в статусе свободного агента. Я искал варианты для продолжения карьеры, понимая, что мне нужно тренироваться и поддерживать форму. Появилась мысль присоединиться к «Торпедо», тем более что в тренерском штабе клуба трудится Сергей Игнашевич.
Я позвонил ему, мы согласовали с руководством мое участие в тренировочных занятиях. У меня сложились хорошие отношения с коллективом, и мне предложили остаться в стане черно-белых, мы быстро согласовали условия, и я подписал контракт», – цитирует Шишкина пресс-служба «Торпедо».
32-летний игрок покинул «Краснодар» 11 июля, стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
- Шишкин защищал цвета «Краснодара» с июля 2017 года. В составе южан он провел 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
- Также в своей карьере защитник выступал за «Спартак», «Крылья Советов» и «Локомотив».
- В активе Шишкина 16 матчей и две голевые передачи за сборную России.