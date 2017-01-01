Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Шишкин стал игроком «Торпедо»

    Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин подписал контракт с московским «Торпедо».

    Соглашение рассчитано на один год.

    «Месяц назад я расторг контракт с «Краснодаром» и находился в статусе свободного агента. Я искал варианты для продолжения карьеры, понимая, что мне нужно тренироваться и поддерживать форму. Появилась мысль присоединиться к «Торпедо», тем более что в тренерском штабе клуба трудится Сергей Игнашевич.

    Я позвонил ему, мы согласовали с руководством мое участие в тренировочных занятиях. У меня сложились хорошие отношения с коллективом, и мне предложили остаться в стане черно-белых, мы быстро согласовали условия, и я подписал контракт», – цитирует Шишкина пресс-служба «Торпедо».

    32-летний игрок покинул «Краснодар» 11 июля, стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

    • Шишкин защищал цвета «Краснодара» с июля 2017 года. В составе южан он провел 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Также в своей карьере защитник выступал за «Спартак», «Крылья Советов» и «Локомотив».
    • В активе Шишкина 16 матчей и две голевые передачи за сборную России.

    Источник: Официальный сайт «Торпедо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:52
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3033

      Yev 4 минуты назад

      Удачи Ромке, вроде никому дорогу не переходил и сволочью не был.
      Будет играть в РПЛ иниересно будет за ним понаблюдать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Фанат Рубина 24 минуты назад

      круто.. торпедо думаю уже на будущий год будет в премьер лиги..
      возможно им даже разрешат на лужниках играть. как в старые добрые времена..
      ибо стрельцова стадион новое рук-во хочет реконструировать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3119

      Добрый Бобер 42 минуты назад

      Мне одному кажется, что он на Юрия Гагарина похож?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3033

      Yev > Добрый Бобер 6 минут назад

      Есть малёха, только летает пониже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Агасфер 1 час назад

      Был "Шишкин из "Мотора",а теперь будет "Шишкин из "Торпедо"! Очень близко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15582

      DVOK68 1 час назад

      Верный выбор.Торпедо поднимается из руин-успехов Торпедо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Armani nn 1 час назад

      Дожил до ФНЛ друган

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106814
    #2
    Chernyi Lis
    79173
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73136
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru