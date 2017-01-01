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    Diario Sport: юрист Неймара приехал в офис «Барселоны»

    Юрист Хуан де Диос Креспо, который занимался сопровождением трансфера нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», был замечен возле офиса каталонского клуба.

    По информации Diario Sport, Креспо зашел в офис «Барселоны». Юрист отказался комментировать причины своего визита, не ответив на вопрос о том, связан ли он с возможным переходом Неймара.

    Креспо занимался выплатой суммы выкупа Неймара руководству Ла Лиги в 2017 году. Тогда бразилец перешел в парижскую команду из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    Источник: Diario Sport

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +547

      GSmall 32 минуты назад

      Кому нах интересна эта новость.Дядя с бабушкой чем заняты хоть?Нам ведь капец как интересно

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