Diario Sport: юрист Неймара приехал в офис «Барселоны»

Кому нах интересна эта новость.Дядя с бабушкой чем заняты хоть?Нам ведь капец как интересно
Юрист Хуан де Диос Креспо, который занимался сопровождением трансфера нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», был замечен возле офиса каталонского клуба.
По информации Diario Sport, Креспо зашел в офис «Барселоны». Юрист отказался комментировать причины своего визита, не ответив на вопрос о том, связан ли он с возможным переходом Неймара.
Креспо занимался выплатой суммы выкупа Неймара руководству Ла Лиги в 2017 году. Тогда бразилец перешел в парижскую команду из «Барселоны» за 222 миллиона евро.
- Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что сейчас идут переговоры с другим клубом по трансферу Неймара.
- Кроме «Барселоны», 27-летним форвардом интересуется «Реал».