Diario Sport: юрист Неймара приехал в офис «Барселоны»

Юрист Хуан де Диос Креспо, который занимался сопровождением трансфера нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», был замечен возле офиса каталонского клуба.

По информации Diario Sport, Креспо зашел в офис «Барселоны». Юрист отказался комментировать причины своего визита, не ответив на вопрос о том, связан ли он с возможным переходом Неймара.

Креспо занимался выплатой суммы выкупа Неймара руководству Ла Лиги в 2017 году. Тогда бразилец перешел в парижскую команду из «Барселоны» за 222 миллиона евро.