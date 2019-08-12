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    Сестра Неймара – фанатам «ПСЖ»: «Вы ничего не выиграете без него, ублюдки»

    Рафаэлла, сестра нападающего «ПСЖ» Неймара, прокомментировала баннеры в адрес бразильца, которые болельщики парижан вывесили в матче против «Нима» (3:0).

    «Что за отвратительные люди, у которых нет ни капли уважения! И вы еще хотите, чтобы мой брат остался в вашей команде! Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки», – написала Рафаэлла в своем твиттере.

    Сообщение было удалено из ее аккаунта после множества гневных твитов от фанатов «ПСЖ».

    • В матче первого тура чемпионата Франции болельщики парижан вывесили баннер, в котором сравнили Неймара с проституткой.
    • Фанаты также показали на игре баннер с надписью «Неймар, проваливай» и пели «Неймар – сукин сын».
    • Бразилец не вошел в заявку на матч. О травме футболиста не сообщалось.

    Источник: AS

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    12.08.2019 15:41
    Комментарии30
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      Рейтинг: +742

      Loko_Roma 17 часов назад

      вся семья конченных ублюдков

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      Рейтинг: +3549

      ivan-football-fan 19 часов назад

      ... и ты ничего не выиграешь без него, стерва...

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      Рейтинг: +1435

      ItalianFootball 13 августа, 10:40

      Вот жешь шкура. Она понимает как бьет по имиджу Неймара и позорит все еще его клуб ?

      0
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      Рейтинг: +560

      Ауторитетный экспэрт мамо 12 августа, 20:12

      ....она просто забыла, что без фанатов и болельщиков она бы прямо сейчас сосала у меня под столом)))

      1
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      Рейтинг: +1435

      ItalianFootball > Ауторитетный экспэрт мамо 13 августа, 10:40

      Не злись на фанов) минетом больше, минетом меньше)))

      2
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      Рейтинг: +3549

      ivan-football-fan > ItalianFootball 19 часов назад

      ...с минетом БОЛЬШЕ, без минета - меньше)))

      0
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      Рейтинг: +48

      Migele 12 августа, 19:09

      А с ним много выиграли?

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      Рейтинг: +906

      russkiisergei 12 августа, 19:07

      За такое можно и по **** ей дать

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      Рейтинг: +921

      Дедуктор 12 августа, 18:15

      Зря она так. Команда ПСЖ это сборище ублюдков, вопросов нет. Денежный мешок, без каких либо принципов. Конченая мразота, если правильно сформулировать.
      Ничего на международной арене не выигрывали. В отличие, например, от действительно великого клуба Марселя.
      Но фанаты то не виноваты. Эти фанаты дебилы, конечно. Но - не ублюдки. Точнее формулировки подбирать надо.

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      Рейтинг: +213

      nik_59 12 августа, 18:01

      Неймар хороший парень. Неужели за деньги пропадет?

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      Рейтинг: +3549

      ivan-football-fan > nik_59 19 часов назад

      уже...

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      Рейтинг: +69

      Sancool 12 августа, 17:43

      дура, ахах, дура, иначе не скажешь

      2
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      Рейтинг: +3944

      la verdad 12 августа, 17:43

      ПСЖ - самый никчемный чемпион из всех шести сильнейших в Европе. Одни понты и победы над слабаками. Нормальным игрокам нечего делать в этом арабском центре Европы.

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