Сестра Неймара – фанатам «ПСЖ»: «Вы ничего не выиграете без него, ублюдки»

вся семья конченных ублюдков
Рафаэлла, сестра нападающего «ПСЖ» Неймара, прокомментировала баннеры в адрес бразильца, которые болельщики парижан вывесили в матче против «Нима» (3:0).
«Что за отвратительные люди, у которых нет ни капли уважения! И вы еще хотите, чтобы мой брат остался в вашей команде! Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки», – написала Рафаэлла в своем твиттере.
Сообщение было удалено из ее аккаунта после множества гневных твитов от фанатов «ПСЖ».
- В матче первого тура чемпионата Франции болельщики парижан вывесили баннер, в котором сравнили Неймара с проституткой.
- Фанаты также показали на игре баннер с надписью «Неймар, проваливай» и пели «Неймар – сукин сын».
- Бразилец не вошел в заявку на матч. О травме футболиста не сообщалось.