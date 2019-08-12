Сестра Неймара – фанатам «ПСЖ»: «Вы ничего не выиграете без него, ублюдки»

Рафаэлла, сестра нападающего «ПСЖ» Неймара, прокомментировала баннеры в адрес бразильца, которые болельщики парижан вывесили в матче против «Нима» (3:0).

«Что за отвратительные люди, у которых нет ни капли уважения! И вы еще хотите, чтобы мой брат остался в вашей команде! Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки», – написала Рафаэлла в своем твиттере.

Сообщение было удалено из ее аккаунта после множества гневных твитов от фанатов «ПСЖ».