«ПСЖ» принимает «Ним» в матче первого тура чемпионата Франции.

«Неймар, проститутка может избить не только во время камбэка. Помнишь?» – написано на баннере домашних болельщиков.

В июне фотомодель Наджила Триндаде опубликовала видео, в котором футболист ударил ее в номере отеля.

Текст баннера можно рассматривать как отсылку к этому случаю и интервью Неймара, в котором он – уже в статусе игрока «ПСЖ» – назвал камбэк «Барселоны» в матче с парижанами (6:1, ЛЧ-2016/17) одним из своих лучших воспоминаний. Форвард тогда выступал за каталонский клуб и забил два гола.

В конце прошлого сезона и по ходу межсезонья сообщалось о желании 27-летнего форварда сборной Бразилии вернуться в «Барселону».