Что-то я не совсем понял, что именно хотели сказать болельщики. Какая-то очень хитрая фраза..
«ПСЖ» принимает «Ним» в матче первого тура чемпионата Франции.
«Неймар, проститутка может избить не только во время камбэка. Помнишь?» – написано на баннере домашних болельщиков.
В июне фотомодель Наджила Триндаде опубликовала видео, в котором футболист ударил ее в номере отеля.
Текст баннера можно рассматривать как отсылку к этому случаю и интервью Неймара, в котором он – уже в статусе игрока «ПСЖ» – назвал камбэк «Барселоны» в матче с парижанами (6:1, ЛЧ-2016/17) одним из своих лучших воспоминаний. Форвард тогда выступал за каталонский клуб и забил два гола.
В конце прошлого сезона и по ходу межсезонья сообщалось о желании 27-летнего форварда сборной Бразилии вернуться в «Барселону».
Petit message du @Co_Ultras_Paris pour @neymarjr #PSGNO #psg pic.twitter.com/d5t3LTPIgU— Paris United (@parisunited6) 11 августа 2019 г.