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    «Проститутка может избить не только во время камбэка». Фанаты «ПСЖ» посвятили баннер Неймару

    «ПСЖ» принимает «Ним» в матче первого тура чемпионата Франции.

    «Неймар, проститутка может избить не только во время камбэка. Помнишь?» – написано на баннере домашних болельщиков.

    В июне фотомодель Наджила Триндаде опубликовала видео, в котором футболист ударил ее в номере отеля.

    Текст баннера можно рассматривать как отсылку к этому случаю и интервью Неймара, в котором он – уже в статусе игрока «ПСЖ» – назвал камбэк «Барселоны» в матче с парижанами (6:1, ЛЧ-2016/17) одним из своих лучших воспоминаний. Форвард тогда выступал за каталонский клуб и забил два гола.

    В конце прошлого сезона и по ходу межсезонья сообщалось о желании 27-летнего форварда сборной Бразилии вернуться в «Барселону».

    Источник: Paris United

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    Сегодня, 22:51
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1850

      TOMSON 12 минут назад

      Что-то я не совсем понял, что именно хотели сказать болельщики. Какая-то очень хитрая фраза..

      0
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      Рейтинг: +676

      rammax fcsm > TOMSON 18 секунд назад

      если кратко : неймар - проститутка....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2994

      Yev 41 минуту назад

      Да, человек сам может создать себе имя и сам же его уничтожить. Само поведение Неймара и отсутствие каких-либо принципов оправдывают такое поведение болельщиков в свой адрес

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