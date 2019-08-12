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    Sport24: ЦСКА отказался подписать контракт с Натхо

    Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо не вернется в армейский клуб.

    По информации Sport24, Натхо хотел вернуться в ЦСКА, но в клубе ответили отказом. С наибольшей вероятностью израильский хавбек продолжит карьеру в чемпионате Турции, сейчас он предложения от двух клубов.

    Натхо также мог перейти в «Рубин», но предложение казанцев не устроило игрока.

    Ранее дядя футболиста, Адам Натхо, заявлял, что его племянник может перейти в ЦСКА.

    • Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1».
    • Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин стал свободным агентом.
    • С 2010-го по 2013-й Бибрас играл в составе «Рубина», выиграл кубок России и Суперкубок России.
    • Полузащитник выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.

    Источник: Sport24

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    12.08.2019 14:56
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9251

      vladimir-7 12 августа, 19:05

      Руководство ПФК ЦСКА сделало очень правильное решение по Натхо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +605

      Niko 12 августа, 16:25

      Объективно правильное решение,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Бомбардиръ 12 августа, 16:17

      Свободным агентом уходил от нас... Ну, послали его на тху...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +874

      Boeung777 12 августа, 15:09

      Да, он уже совсем не входит в концепцию клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +786

      Alekxei Z. 12 августа, 15:02

      Блудный сын

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9251

      vladimir-7 > Alekxei Z. 12 августа, 19:06

      ...Израиля.

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