Sport24: ЦСКА отказался подписать контракт с Натхо

Руководство ПФК ЦСКА сделало очень правильное решение по Натхо.
Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо не вернется в армейский клуб.
По информации Sport24, Натхо хотел вернуться в ЦСКА, но в клубе ответили отказом. С наибольшей вероятностью израильский хавбек продолжит карьеру в чемпионате Турции, сейчас он предложения от двух клубов.
Натхо также мог перейти в «Рубин», но предложение казанцев не устроило игрока.
Ранее дядя футболиста, Адам Натхо, заявлял, что его племянник может перейти в ЦСКА.
- Натхо прошлым летом бесплатно перешел из ЦСКА в «Олимпиакос» и заключил контракт по схеме «1+1».
- Стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 1 июля израильтянин стал свободным агентом.
- С 2010-го по 2013-й Бибрас играл в составе «Рубина», выиграл кубок России и Суперкубок России.
- Полузащитник выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.