Sport24: ЦСКА отказался подписать контракт с Натхо

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо не вернется в армейский клуб.

По информации Sport24, Натхо хотел вернуться в ЦСКА, но в клубе ответили отказом. С наибольшей вероятностью израильский хавбек продолжит карьеру в чемпионате Турции, сейчас он предложения от двух клубов.

Натхо также мог перейти в «Рубин», но предложение казанцев не устроило игрока.

Ранее дядя футболиста, Адам Натхо, заявлял, что его племянник может перейти в ЦСКА.