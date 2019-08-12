Ди Марцио: «Наполи» заплатит за Лосано 40-45 миллионов

Официальный сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает, что «Наполи» близок к приобретению форварда ПСВ Ирвинга Лосано.

В Неаполе проходит встреча между агентом игрока Мино Райолой, президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом и его советником Андреа Кьявелли. При этом итальянский клуб уже договорился с ПСВ о сумме трансфера, за форварда заплатят от 40 до 45 миллионов евро.

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира написал в своем твиттере, что представители Лосано просят для него контракт с годовой зарплатой в 4 миллиона евро.