Ди Марцио: «Наполи» заплатит за Лосано 40-45 миллионов

Пересидел он немного в ПСВ, давно надо было оттуда стартовать.
Официальный сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает, что «Наполи» близок к приобретению форварда ПСВ Ирвинга Лосано.
В Неаполе проходит встреча между агентом игрока Мино Райолой, президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом и его советником Андреа Кьявелли. При этом итальянский клуб уже договорился с ПСВ о сумме трансфера, за форварда заплатят от 40 до 45 миллионов евро.
Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира написал в своем твиттере, что представители Лосано просят для него контракт с годовой зарплатой в 4 миллиона евро.
- В июне сообщалось, что «Наполи» может купить мексиканца за 50 миллионов евро.
- 23-летний игрок в минувшем сезоне Эредивизие провел 30 матчей, забил 17 голов.
- Рыночная стоимость форварда – 40 миллионов евро.