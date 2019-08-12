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    Ди Марцио: «Наполи» заплатит за Лосано 40-45 миллионов

    Официальный сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает, что «Наполи» близок к приобретению форварда ПСВ Ирвинга Лосано.

    В Неаполе проходит встреча между агентом игрока Мино Райолой, президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом и его советником Андреа Кьявелли. При этом итальянский клуб уже договорился с ПСВ о сумме трансфера, за форварда заплатят от 40 до 45 миллионов евро.

    Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира написал в своем твиттере, что представители Лосано просят для него контракт с годовой зарплатой в 4 миллиона евро.

    • В июне сообщалось, что «Наполи» может купить мексиканца за 50 миллионов евро.
    • 23-летний игрок в минувшем сезоне Эредивизие провел 30 матчей, забил 17 голов.
    • Рыночная стоимость форварда – 40 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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    12.08.2019 13:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6236

      ivanthebest 12 августа, 14:44

      Пересидел он немного в ПСВ, давно надо было оттуда стартовать.

      1
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      Рейтинг: +213

      soltik09 > ivanthebest 13 августа, 12:42

      Он только год назад туда перешёл.

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