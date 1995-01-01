Иньяки Уильямс подписал с «Атлетиком» контракт на 9 лет. «МЮ» мог купить его за 88 миллионов

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс продлил соглашение с клубом из Бильбао.

25-летний форвард подписал с «Атлетиком» девятилетний контракт. В соглашении прописана сумма выкупа испанца – 135 миллионов евро.

Уильямс мог летом перейти в «Манчестер Юнайтед». По сведениям El Chiringuito, манкунианцы были готовы заплатить за футболиста 88 миллионов евро.