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    Иньяки Уильямс подписал с «Атлетиком» контракт на 9 лет. «МЮ» мог купить его за 88 миллионов

    Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс продлил соглашение с клубом из Бильбао.

    25-летний форвард подписал с «Атлетиком» девятилетний контракт. В соглашении прописана сумма выкупа испанца – 135 миллионов евро.

    Уильямс мог летом перейти в «Манчестер Юнайтед». По сведениям El Chiringuito, манкунианцы были готовы заплатить за футболиста 88 миллионов евро.

    • В минувшем сезоне Примеры Уильямс провел все 38 матчей, забил 13 голов, сделал пять результативных передач.
    • Рыночная стоимость форварда – 50 миллионов евро.
    • Уильямс – уроженец Бильбао. Нападающий играет за главную команду «Атлетика» с 2015 года.

    Источник: Goal

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