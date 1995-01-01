9 лет это рабство)))
Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс продлил соглашение с клубом из Бильбао.
25-летний форвард подписал с «Атлетиком» девятилетний контракт. В соглашении прописана сумма выкупа испанца – 135 миллионов евро.
Уильямс мог летом перейти в «Манчестер Юнайтед». По сведениям El Chiringuito, манкунианцы были готовы заплатить за футболиста 88 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Примеры Уильямс провел все 38 матчей, забил 13 голов, сделал пять результативных передач.
- Рыночная стоимость форварда – 50 миллионов евро.
- Уильямс – уроженец Бильбао. Нападающий играет за главную команду «Атлетика» с 2015 года.