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    Малком – о натурализации и выступлении за сборную России: «Все может быть»

    Вингер «Зенита» Малком не исключил возможность получения российского гражданства и выступления за национальную сборную России.

    – Вы пока не заиграны за сборную Бразилии. А в России есть традиция – если к нам приезжает классный бразилец, который не играл за сборную, мы даем ему российский паспорт и предлагаем играть за Россию. Как вам план?

    – Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то все может быть.

    • «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.
    • Новичок «Зенита» пока выступал только за молодежную сборную Бразилии.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13740

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Скоро станет мордвином!

      0
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      Рейтинг: +3473

      APchelov 56 минут назад

      Черчесову пора двигать на курсы португальского

      2
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      Рейтинг: +248

      ibragim_ibragimov_99 1 час назад

      конечно, лучше же легионеров вызывать !!!(((((((

      1
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      Рейтинг: +344

      Mister_Tomsk > ibragim_ibragimov_99 6 минут назад

      половина франции и германии такие) италия, что тебя не устраивает? Ты у нас лучше видишь?

      1
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      Рейтинг: +45

      прабабушка_краба 1 час назад

      нужно сказать спасибо лимиту и гениям, сделавшим его! благодаря лимиту в сборную смогли пробиться молодые и перспективные россияне, такие как Гилерме, Фернандес, Ари, а сколько ещё их будет! дорогу молодым россиянам!

      6
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      Рейтинг: +1230

      EcioAuditore > прабабушка_краба 26 минут назад

      Ну Фернандес то заслуживает этого вызова, а остальные два не особо

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      Рейтинг: +1163

      den161 > EcioAuditore 4 минуты назад

      да фернандес хорош, но все таки не верно это... можно вот Скопинцева было бы попробовать в сборной

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