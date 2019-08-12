Малком – о натурализации и выступлении за сборную России: «Все может быть»

Вингер «Зенита» Малком не исключил возможность получения российского гражданства и выступления за национальную сборную России.

– Вы пока не заиграны за сборную Бразилии. А в России есть традиция – если к нам приезжает классный бразилец, который не играл за сборную, мы даем ему российский паспорт и предлагаем играть за Россию. Как вам план?

– Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то все может быть.