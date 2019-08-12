Малком – о натурализации и выступлении за сборную России: «Все может быть»

Скоро станет мордвином!
Вингер «Зенита» Малком не исключил возможность получения российского гражданства и выступления за национальную сборную России.
– Вы пока не заиграны за сборную Бразилии. А в России есть традиция – если к нам приезжает классный бразилец, который не играл за сборную, мы даем ему российский паспорт и предлагаем играть за Россию. Как вам план?
– Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то все может быть.
- «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
- 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.
- Новичок «Зенита» пока выступал только за молодежную сборную Бразилии.