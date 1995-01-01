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    Кононов: «После первого гола ребята успокоились и начали играть в то, что хотелось бы видеть»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о победе над «Ахматом» (3:1; пятый тур РПЛ).

    – Лучший матч, тайм команды в сезоне?

    – Трудно судить, надо будет посмотреть и проанализировать. Но в том, что команда играла, в какой-то степени доминировала, вот это хорошо.

    – За счет чего это сложилось? Эффект новичков, тренировки?

    – Наверное, все вместе. Нельзя не отдать должное «Ахмату», нам было непросто, особенно первые минуты. Очень помог первый гол, ребята успокоились и начали играть в то, что хотелось бы видеть. Но еще, конечно, до совершенства работать и работать.

    – Бакаев – 4 гола в двух матчах. Он уже превращается в лидера «Спартака»? Он менял позиции в первом тайме, это задание?

    – Он выходил на позиции больше с левого фланга, но задание получал двигаться и в центр открываться, если есть возможность. Функции его расширены. Он чувствует и старается те моменты, которые перед штрафной, использовать или остро играть.

    – Он лидер «Спартака» сейчас?

    – Не могу сейчас говорить, только первые игры. Все может быть. На данный момент он выделяется – это факт. Забивает голы. Но я, конечно, хочу еще подождать – до конца сезона.

    – Второй тайм нервный был, почему столько всего было?

    – Думаю, что «Ахмат» очень агрессивно, активно начал играть. Мы поддержали эту активность. Где активность – там есть борьба, какие-то стычки.

    – Все нормально? Перебора не было?

    – Думаю, что нет. Ребята сдержали все под контролем.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +773

      22 raza chemp 6 минут назад

      Все грамотно и правильно сказал

      0
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      Рейтинг: +13721

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Новички, конечно, встряхнули команду, потащили игру. Только бы теперь они не "адаптировались" под наш тихоходный чемпионат. """"""""

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