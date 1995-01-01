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    Сульшер: «Магуайр в матче с «Челси» сделал именно то, из-за чего мы его купили»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал интервью после победы над «Челси» (4:0) в первом туре чемпионата Англии.

    «Мы великолепно провели второй тайм: хорошо оборонялись, контратаковали и удачно распоряжались мячом. Вскоре немного подсели, но нам повезло уйти на перерыв при счете 1:0 в нашу пользу.

    Возможности команды зависят от физической подготовки. Парни усердно работают, и это – только начало. Во втором тайме мы поверили в себя и действовали более спокойно и уверенно.

    Магуайр? Он сделал именно то, из-за мы его купили – играл в обоих штрафных площадях, был спокоен в работе с мячом. Давид, Виктор и он очень хорошо справились в защите», – сказал норвежец.

    • Гарри Магуайр провел первый матч за «Юнайтед» после перехода из «Лестера» за 87 миллионов евро. Англичанин стал самым дорогим защитником в истории футбола.
    • В следующем туре «МЮ» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона». Матч состоится 19-го августа.

    Источник: Sky Sports

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