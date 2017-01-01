Рожерио Сени возглавил «Крузейро». Там играет Педро Роша

Пресс-служба «Крузейро» объявила о назначении Рожерио Сени на должность главного тренера.

Экс-вратарь сборной Бразилии подписал контракт сроком до декабря 2020-го года. После 13-ти туров бразильской Серии А занимает 17-е место в таблице из 20-ти и находится в зоне вылета.

С января по июль 2017-го года Сени тренировал «Сан-Паулу», в котором провел всю профессиональную карьеру (1992-2015). С 2018-м тренировал «Форталезу» и вывел ее в первый дивизион после победы в Серии B.