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    Рожерио Сени возглавил «Крузейро». Там играет Педро Роша

    Пресс-служба «Крузейро» объявила о назначении Рожерио Сени на должность главного тренера.

    Экс-вратарь сборной Бразилии подписал контракт сроком до декабря 2020-го года. После 13-ти туров бразильской Серии А занимает 17-е место в таблице из 20-ти и находится в зоне вылета.

    С января по июль 2017-го года Сени тренировал «Сан-Паулу», в котором провел всю профессиональную карьеру (1992-2015). С 2018-м тренировал «Форталезу» и вывел ее в первый дивизион после победы в Серии B.

    • Сени – самый результативный вратарь в истории футбола (131 гол).
    • За «Крузейро» выступают экс-нападающий «Спартака» Педро Роша и бывший форвард бразильской сборной Фред.

    Источник: Официальный твиттер «Крузейро»

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