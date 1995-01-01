Семин – о разгроме «Урала»: « Победа не была легкой. Нужно было много работать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог победе над «Уралом» (4:0) в матче пятого тура чемпионата России.

– Насколько эта победа была легкой?

– Она не была легкой. Просто играли очень хорошо, и, наверное, надо было реализовывать моменты, которые еще немножко раньше мы имели. А играли хорошо. Такая была победа – нужно было много работать, и игроки много работали сегодня.

– В пятнадцатиминутные отрезки, когда «Урала» контролировал игру, вы забивали. Рассчитывали, что будете ловить их на контратаках?

– Не знаю, кто что контролировал. Когда контролируешь, нужны голы. Голы были, вот мы и выиграли.

– Не было опасения, что «Урал» вернется в игру? Или «Локомотив» все четко держал под контролем?

– Было такое опасение, потому что «Урал» сейчас в турнирной таблице находится очень высоко, они провели серию очень хороших матчей. Мы выиграли у хорошего соперника, с которым у нас всегда очень тяжелые матчи.

– Павлюченко выбрал лучшим игроком Алексея Миранчука, а кто лучший по вашей версии?

– Лучший игрок – это команда. Все сыграли очень ровно и хорошо. Думаю, болельщики получили удовольствие от игры.