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    Семин – о разгроме «Урала»: « Победа не была легкой. Нужно было много работать»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог победе над «Уралом» (4:0) в матче пятого тура чемпионата России.

    – Насколько эта победа была легкой?

    – Она не была легкой. Просто играли очень хорошо, и, наверное, надо было реализовывать моменты, которые еще немножко раньше мы имели. А играли хорошо. Такая была победа – нужно было много работать, и игроки много работали сегодня.

    – В пятнадцатиминутные отрезки, когда «Урала» контролировал игру, вы забивали. Рассчитывали, что будете ловить их на контратаках?

    – Не знаю, кто что контролировал. Когда контролируешь, нужны голы. Голы были, вот мы и выиграли.

    – Не было опасения, что «Урал» вернется в игру? Или «Локомотив» все четко держал под контролем?

    – Было такое опасение, потому что «Урал» сейчас в турнирной таблице находится очень высоко, они провели серию очень хороших матчей. Мы выиграли у хорошего соперника, с которым у нас всегда очень тяжелые матчи.

    – Павлюченко выбрал лучшим игроком Алексея Миранчука, а кто лучший по вашей версии?

    – Лучший игрок – это команда. Все сыграли очень ровно и хорошо. Думаю, болельщики получили удовольствие от игры.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +660

      Muboraksho 21 минуту назад

      Семин аксакал всех тренеров мира. Старше его наверное тренера в мире нет. С таким мудрецом Локо победит в чемпионате. ПОЗДРАВЛЯЮ ПАЛИЧА С ПОБЕДОЙ.

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      Рейтинг: -310

      kazak161 51 минуту назад

      Семин один из всех оставшихся тренеров хороший и умный человек! Далее идут Тихонов,Оленичев,Семак,Титов и Серега Андреев!

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