Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Sport24: Варданян может перейти из «Пюника» в «Ростов»

    По информации Sport24, «Ростов» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Пюника» Эрику Варданяну.

    Еще один претендент на армянина – «Яблонец» из Чехии.

    • В прошлом чемпионате Армении 21-летний игрок провел за ереванский клуб 21 встречу, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
    • В этом сезоне на его счету один мяч и два голевых паса в четырех матчах Лиги Европы.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.
    • Контракт Варданяна с «Пюником» рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:11
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7235

      Serjoga 8 минут назад

      100% Ростов в приоритете у Варданяна!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106805
    #2
    Chernyi Lis
    79173
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73115
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru