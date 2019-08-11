Sport24: Варданян может перейти из «Пюника» в «Ростов»

100% Ростов в приоритете у Варданяна!
По информации Sport24, «Ростов» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Пюника» Эрику Варданяну.
Еще один претендент на армянина – «Яблонец» из Чехии.
- В прошлом чемпионате Армении 21-летний игрок провел за ереванский клуб 21 встречу, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
- В этом сезоне на его счету один мяч и два голевых паса в четырех матчах Лиги Европы.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.
- Контракт Варданяна с «Пюником» рассчитан до июня 2020 года.