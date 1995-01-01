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    «Спорт-Экспресс»: Джорджевич прошел медобследование для «Локомотива»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич близок к переходу в «Локомотив».

    По информации «Спорт-Экспресс», сегодня, 11 августа, 25-летний игрок успешно прошел медицинский осмотр для московского клуба.

    Как утверждает источник, в четверг стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере черногорца, а в пятницу и субботу согласовали последние детали сделки.

    Джорджевич уже попрощался с игроками «Зенита». Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за форварда 1,8 миллиона евро.

    • Джорджевич перешел в «Зенит» из «Могрена» в 2012 году.
    • В составе петербуржцев нападающий провел 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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