«Спорт-Экспресс»: Джорджевич прошел медобследование для «Локомотива»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич близок к переходу в «Локомотив».

По информации «Спорт-Экспресс», сегодня, 11 августа, 25-летний игрок успешно прошел медицинский осмотр для московского клуба.

Как утверждает источник, в четверг стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере черногорца, а в пятницу и субботу согласовали последние детали сделки.

Джорджевич уже попрощался с игроками «Зенита». Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за форварда 1,8 миллиона евро.