«Спорт-Экспресс»: Джорджевич прошел медобследование для «Локомотива»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич близок к переходу в «Локомотив».
По информации «Спорт-Экспресс», сегодня, 11 августа, 25-летний игрок успешно прошел медицинский осмотр для московского клуба.
Как утверждает источник, в четверг стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере черногорца, а в пятницу и субботу согласовали последние детали сделки.
Джорджевич уже попрощался с игроками «Зенита». Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за форварда 1,8 миллиона евро.
- Джорджевич перешел в «Зенит» из «Могрена» в 2012 году.
- В составе петербуржцев нападающий провел 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.