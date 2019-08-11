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    Marca: «Реал» лидирует в гонке за Неймара. Зидан одобрил трансфер футболиста

    Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжает работать над своим уходом из клуба.

    По информации Marca, в ближайшие недели 27-летний игрок может перейти в «Реал», который лидирует в гонке за футболиста. Президент парижан Насер аль-Хелаифи уполномочил агента бразильца Пини Захави провести переговоры с мадридцами и достичь с ними соглашения. Это должно произойти в скором времени.

    «Реал» хочет закрыть сделку по Неймару до старта сезона, но, если не получится, мадридцы постараются совершить переход форварда до закрытия трансферного окна в Испании (2 сентября). При этом для начала «Реал» намерен продать нескольких игроков. Речь, в первую очередь, идет о полузащитниках Гарете Бэйле и Хамесе Родригесе и нападающем Мариано Диасе.

    Сумма трансфера может составить 200 миллионов евро. «ПСЖ» сообщил мадридцам, что клуб не интересует включение в сделку кого-либо из футболистов. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже одобрил переход Неймара, а сам нападающий поддерживает контакт со знакомыми игроками мадридцев и знает, что его хорошо примут в команде.

    Неймаром также интересуется «Барселона», но «ПСЖ» не хочет продавать его каталонскому клубу и предпочитает вести переговоры с другими претендентами на игрока.

    • Неймар перешел в парижскую команду из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4170

      серега кашин 12 минут назад

      неймар и сам уже не хочет играть за псж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Derzkiy1 20 минут назад

      Футбол станет ещё интереснее от данного трансфера

      0
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      Рейтинг: +23

      стас 1980 1 час назад

      Нахрена Реалу этот симулянт?

      0
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      Рейтинг: +637

      Валерий2705 1 час назад

      Шлюймар, а как же "любовь" к Барселоне и братишке гномику? ПСЖ зря не хочет брать Хамеса...

      0
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      Рейтинг: +1789

      Masteralex 1 час назад

      "«ПСЖ» сообщил мадридцам, что клуб не интересует включение в сделку кого-либо из футболисто"
      "«Барселона» не намерена платить за Неймара. Клуб заинтересован только в обмене"

      неужели так сложно сложить 2+2 и не писать фигню о том, что:

      "Неймаром также интересуется «Барселона», но «ПСЖ» не хочет продавать его каталонскому клубу"

      не хочет продавать, потому что бабло хотят, которое Барселона не даёт, а не потому что принципиально не хотят туда продавать

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