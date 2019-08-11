Marca: «Реал» лидирует в гонке за Неймара. Зидан одобрил трансфер футболиста

Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжает работать над своим уходом из клуба.

По информации Marca, в ближайшие недели 27-летний игрок может перейти в «Реал», который лидирует в гонке за футболиста. Президент парижан Насер аль-Хелаифи уполномочил агента бразильца Пини Захави провести переговоры с мадридцами и достичь с ними соглашения. Это должно произойти в скором времени.

«Реал» хочет закрыть сделку по Неймару до старта сезона, но, если не получится, мадридцы постараются совершить переход форварда до закрытия трансферного окна в Испании (2 сентября). При этом для начала «Реал» намерен продать нескольких игроков. Речь, в первую очередь, идет о полузащитниках Гарете Бэйле и Хамесе Родригесе и нападающем Мариано Диасе.

Сумма трансфера может составить 200 миллионов евро. «ПСЖ» сообщил мадридцам, что клуб не интересует включение в сделку кого-либо из футболистов. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже одобрил переход Неймара, а сам нападающий поддерживает контакт со знакомыми игроками мадридцев и знает, что его хорошо примут в команде.

Неймаром также интересуется «Барселона», но «ПСЖ» не хочет продавать его каталонскому клубу и предпочитает вести переговоры с другими претендентами на игрока.