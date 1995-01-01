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    «Челси» интересуется Чилвелом. «Лестер» оценивает игрока в 70 миллионов

    «Челси» рассматривает приобретение защитника «Лестера» Бена Чилвела.

    Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард видит в 22-летнем игроке долгосрочную перспективу на левом фланге обороны.

    «Лестер» оценивает англичанина в 70 миллионов фунтов стерлингов.

    В настоящее время на «Челси» наложен трансферный запрет, но клуб надеется, что до января сможет добиться его отмены с помощью апелляция.

    Ранее сообщалось, что Чилвелом интересуются «Манчестер Сити», «Барселона» и «Атлетико».

    • Контракт защитника с «Лестером» рассчитан до 2024 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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