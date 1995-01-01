«Челси» интересуется Чилвелом. «Лестер» оценивает игрока в 70 миллионов

«Челси» рассматривает приобретение защитника «Лестера» Бена Чилвела.

Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард видит в 22-летнем игроке долгосрочную перспективу на левом фланге обороны.

«Лестер» оценивает англичанина в 70 миллионов фунтов стерлингов.

В настоящее время на «Челси» наложен трансферный запрет, но клуб надеется, что до января сможет добиться его отмены с помощью апелляция.

Ранее сообщалось, что Чилвелом интересуются «Манчестер Сити», «Барселона» и «Атлетико».