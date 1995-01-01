Анчелотти: «Матч с «Барселоной» изменили два гола, которые соперник забил из офсайда»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение от «Барселоны» (0:4) в товарищеском матче.

Игра прошла сегодня в американском городе Анн-Арбор (штат Мичиган).

«Я доволен тем, что команда показала в обеих встречах (в первой игре неаполитанцы уступили каталонцам со счетом 1:2). Мы хорошо провели первый тайм, но затем на нас повлияли два пропущенных гола из офсайда в начале второго тайма.

Мы противостояли отличной команде, которая контролировала матч, но встречу изменили два гола, которые не должны были быть засчитаны.

Также, вероятно, мы немного устали, потому что провели месяц интенсивной подготовки. Но я не увидел никаких проблем, кроме этой.

Я все еще испытываю хорошие ощущения от этих двух игр против «Барселоны», и с них мы начинаем подготовку к новому сезону.

Я уверен в проделанной нами работе как во время предсезонной подготовки, так и во время товарищеских матчей.

У нас есть качественная команда, и я уверен, что нас ждет отличный сезон. Я получил прекрасные сигналы от игроков, и, повторю, в целом они дали положительные ощущения.

Мы будем готовы к 24 августа, когда начнется сезон», – сказал Анчелотти.