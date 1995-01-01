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    Ротенберг: «Бюджет «Сочи» – больше миллиарда рублей. Но не два и не три»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг в выпуске программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» ответил на вопрос о размере бюджета клуба.

    «Всех волновало, будет ли «Сочи» существовать, надолго ли мы сюда зашли. У футболистов же семьи и дети, для них важно иметь стабильность в работе. Я все объяснил, ребята меня услышали и поверили.

    Бюджет? Мы подрабатываем его под конкретную команду. Учитывая, что она все еще формируется, точно цифру я назвать не могу. Она больше миллиарда рублей. Но не два и не три.

    Конечно, в Сочи будет футбольная академия. Это обязательная составляющая. Команда для этого и существует: важно, чтоб дети видели: если они будут себя проявлять, могут попасть в профессиональный футбол», – сказал Ротенберг.

    • «Сочи» – дебютант РПЛ.
    • Клуб основан в июне 2018 года на базе «Динамо» из Санкт-Петербурга.
    • В первых четырех турах чемпионата России южане набрали одно очко и замыкают турнирную таблицу.

    Ротенберг: «Была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +586

      Niko 31 минуту назад

      Очередной жулик при царе, якобы добро делает. О великий

      1
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      Рейтинг: +994

      ALEX ML 1 час назад

      Ворованные деньги не жалко, не свои же

      3
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      Рейтинг: +360

      LAY394 1 час назад

      ***** миллиард млляяааа! мало?

      0
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      Рейтинг: +415

      Elisey13 1 час назад

      Друг Путина, пора покупать не только игроков Зенита и РПЛ

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