Ротенберг: «Бюджет «Сочи» – больше миллиарда рублей. Но не два и не три»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг в выпуске программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» ответил на вопрос о размере бюджета клуба.

«Всех волновало, будет ли «Сочи» существовать, надолго ли мы сюда зашли. У футболистов же семьи и дети, для них важно иметь стабильность в работе. Я все объяснил, ребята меня услышали и поверили.

Бюджет? Мы подрабатываем его под конкретную команду. Учитывая, что она все еще формируется, точно цифру я назвать не могу. Она больше миллиарда рублей. Но не два и не три.

Конечно, в Сочи будет футбольная академия. Это обязательная составляющая. Команда для этого и существует: важно, чтоб дети видели: если они будут себя проявлять, могут попасть в профессиональный футбол», – сказал Ротенберг.

«Сочи» – дебютант РПЛ.

Клуб основан в июне 2018 года на базе «Динамо» из Санкт-Петербурга.

В первых четырех турах чемпионата России южане набрали одно очко и замыкают турнирную таблицу.

Ротенберг: «Была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»