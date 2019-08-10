Ротенберг: «Была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг задумывался о подписании полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна. Об этом он сам рассказал в выпуске программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

«У меня была такая мысль в голове. И она держится во мне. Но по этому поводу я ни с кем не связывался. Возможно ли такое со временем? Посмотрим», – сказал Ротенберг.