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    Ротенберг: «Была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг задумывался о подписании полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна. Об этом он сам рассказал в выпуске программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

    «У меня была такая мысль в голове. И она держится во мне. Но по этому поводу я ни с кем не связывался. Возможно ли такое со временем? Посмотрим», – сказал Ротенберг.

    • Рыночная стоимость Мхитаряна – 25 миллионов евро.
    • Контракт хавбека с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года.
    • В прошлом сезоне 30-летний армянин забил шесть голов и сделал семь результативных передач в 39 матчах.

    Источник: Sport24

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