Ротенберг: «Была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг задумывался о подписании полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна. Об этом он сам рассказал в выпуске программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
«У меня была такая мысль в голове. И она держится во мне. Но по этому поводу я ни с кем не связывался. Возможно ли такое со временем? Посмотрим», – сказал Ротенберг.
- Рыночная стоимость Мхитаряна – 25 миллионов евро.
- Контракт хавбека с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года.
- В прошлом сезоне 30-летний армянин забил шесть голов и сделал семь результативных передач в 39 матчах.