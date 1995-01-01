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    Сутормин: «Побольше бы таких партнеров, как Малком»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о новичке петербургской команды Малкоме.

    «Конечно чувствуется, что он в «Барселоне» играл. Техничный, сразу видно его уровень. Побольше бы таких партнеров и спортсменов в нашей Премьер-лиге. Тогда и уровень будет расти», – сказал Сутормин.

    • «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

    Медведев: «Надеюсь, скоро увидим Малкома во всей красе»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +843

      Boeung777 44 минуты назад

      Дружище, чем больше будет Малкомов, тем меньше будет Суторминых.

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