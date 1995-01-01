Сутормин: «Побольше бы таких партнеров, как Малком»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о новичке петербургской команды Малкоме.

«Конечно чувствуется, что он в «Барселоне» играл. Техничный, сразу видно его уровень. Побольше бы таких партнеров и спортсменов в нашей Премьер-лиге. Тогда и уровень будет расти», – сказал Сутормин.

«Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

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