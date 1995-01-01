Хохлов: «Динамо» нужно окончательно укомплектоваться. Ждем пополнения»

Для полного комплекта не хватает главного тренера
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов анонсировал новые трансферы. Москвичи в таблице РПЛ идут 11-ми.
– Сколько времени нужно этой команде, чтобы начала играть в футбол, который вы хотите видеть?
– Для начала нам нужно окончательно укомплектоваться. Ещe ждeм пополнение. И с этими игроками выстраивать игру.
- Самое дорогое летнее приобретение «Динамо» на текущий момент – Максимилиан Филипп (30 миллионов евро).
- За 6 миллионов был куплен Клинтон Н’Жи.
- За 5,5 миллиона «Динамо» купило у «Легии» Себастьяна Шиманьски.