Хохлов: «Динамо» нужно окончательно укомплектоваться. Ждем пополнения»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов анонсировал новые трансферы. Москвичи в таблице РПЛ идут 11-ми.

– Сколько времени нужно этой команде, чтобы начала играть в футбол, который вы хотите видеть?

– Для начала нам нужно окончательно укомплектоваться. Ещe ждeм пополнение. И с этими игроками выстраивать игру.