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    Хохлов: «Динамо» нужно окончательно укомплектоваться. Ждем пополнения»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов анонсировал новые трансферы. Москвичи в таблице РПЛ идут 11-ми.

    – Сколько времени нужно этой команде, чтобы начала играть в футбол, который вы хотите видеть?

    – Для начала нам нужно окончательно укомплектоваться. Ещe ждeм пополнение. И с этими игроками выстраивать игру.

    Источник: Телеграм-канал Александра Боярского

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3469

      APchelov 59 минут назад

      Для полного комплекта не хватает главного тренера

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