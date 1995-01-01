Начальник колонии: «В команде Кокорина и Мамаева, игравшей против «Салюта», половина – наркоманы»

Начальник исправительной колонии №4, располагающейся в Белгородской области, охарактеризовал контингент, сыгравший в товарищеском матче против «Салюта» (4:2). Среди прочих во встрече приняли участие Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Половина команды – наркоманы. Сидят по 228 статье (статья 228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» – прим. «Бомбардир»)», – сказал начальник.