Начальник колонии: «В команде Кокорина и Мамаева, игравшей против «Салюта», половина – наркоманы»

Начальник исправительной колонии №4, располагающейся в Белгородской области, охарактеризовал контингент, сыгравший в товарищеском матче против «Салюта» (4:2). Среди прочих во встрече приняли участие Александр Кокорин и Павел Мамаев.
«Половина команды – наркоманы. Сидят по 228 статье (статья 228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» – прим. «Бомбардир»)», – сказал начальник.
- В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были переведены в колонии.