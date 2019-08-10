«Краснодар» выиграл восемь домашних матчей против «Рубина» из девяти

В матче пятого тура РПЛ «Краснодар» дома переиграл «Рубин» (1:0). Южане больше тайма провели в меньшинстве.
Таким образом, краснодарцы выиграли у казанцев восемь домашних встреч из девяти. Единственный раз «Рубин» уезжал из Краснодара с очком в последнем туре сезона-2017/18 (1:1). История противостояния клубов на юге России началась 10 сентября 2011 года (3:1).
- «Краснодар» идет в таблице вторым.
- Во вторник, 13 августа, южане проведут ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».
- «Рубин» в РПЛ идет пятым.