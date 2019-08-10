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    «Краснодар» выиграл восемь домашних матчей против «Рубина» из девяти

    В матче пятого тура РПЛ «Краснодар» дома переиграл «Рубин» (1:0). Южане больше тайма провели в меньшинстве.

    Таким образом, краснодарцы выиграли у казанцев восемь домашних встреч из девяти. Единственный раз «Рубин» уезжал из Краснодара с очком в последнем туре сезона-2017/18 (1:1). История противостояния клубов на юге России началась 10 сентября 2011 года (3:1).

    • «Краснодар» идет в таблице вторым.
    • Во вторник, 13 августа, южане проведут ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».
    • «Рубин» в РПЛ идет пятым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2019 23:58
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