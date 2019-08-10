Медведев – после матча с «Динамо»: «Против чемпионов все выходят играть с удвоенной энергией»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал исход матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0). Действующие чемпионы идут без поражений.

«Игра была интересной, живой – были голевые моменты с обеих сторон, хотя, конечно, у «Зенита» их было больше. Неиспользованные моменты не буду перечислять. Я бы охарактеризовал матч так – «Зенит» контролировал игру и в нужные моменты разыгрывал быстрые комбинации, приводившие к острым моментам. «Динамо» показало, что команда после усиления может оказать сопротивление любому сопернику.

Команда, даже оставшись в меньшинстве, шла вперед, что тяжело делать вдесятером. «Зенит» только в самом конце смог воспользоваться пространством. Нужно отдать должное «Динамо», которое не побоялось идти вперед, оставшись в меньшинстве.

Команда борется за победу в каждом матче. Против чемпионов все выходят играть с удвоенной энергией. Простых матчей не будет», – цитирует функционера ТАСС.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Следующий соперник – «Ахмат».

«Динамо» в таблице идет 11-м.

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