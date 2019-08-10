Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Медведев – после матча с «Динамо»: «Против чемпионов все выходят играть с удвоенной энергией»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал исход матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0). Действующие чемпионы идут без поражений.

    «Игра была интересной, живой – были голевые моменты с обеих сторон, хотя, конечно, у «Зенита» их было больше. Неиспользованные моменты не буду перечислять. Я бы охарактеризовал матч так – «Зенит» контролировал игру и в нужные моменты разыгрывал быстрые комбинации, приводившие к острым моментам. «Динамо» показало, что команда после усиления может оказать сопротивление любому сопернику.

    Команда, даже оставшись в меньшинстве, шла вперед, что тяжело делать вдесятером. «Зенит» только в самом конце смог воспользоваться пространством. Нужно отдать должное «Динамо», которое не побоялось идти вперед, оставшись в меньшинстве.

    Команда борется за победу в каждом матче. Против чемпионов все выходят играть с удвоенной энергией. Простых матчей не будет», – цитирует функционера ТАСС.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Ахмат».
    • «Динамо» в таблице идет 11-м.

    Видели травму Шунина? А баннер фанатов «Зенита»? Мы зафиксировали объективом все ключевые моменты

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2019 23:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79171
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73104
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru