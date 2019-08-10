Медведев – после матча с «Динамо»: «Против чемпионов все выходят играть с удвоенной энергией»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал исход матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0). Действующие чемпионы идут без поражений.
«Игра была интересной, живой – были голевые моменты с обеих сторон, хотя, конечно, у «Зенита» их было больше. Неиспользованные моменты не буду перечислять. Я бы охарактеризовал матч так – «Зенит» контролировал игру и в нужные моменты разыгрывал быстрые комбинации, приводившие к острым моментам. «Динамо» показало, что команда после усиления может оказать сопротивление любому сопернику.
Команда, даже оставшись в меньшинстве, шла вперед, что тяжело делать вдесятером. «Зенит» только в самом конце смог воспользоваться пространством. Нужно отдать должное «Динамо», которое не побоялось идти вперед, оставшись в меньшинстве.
Команда борется за победу в каждом матче. Против чемпионов все выходят играть с удвоенной энергией. Простых матчей не будет», – цитирует функционера ТАСС.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Следующий соперник – «Ахмат».
- «Динамо» в таблице идет 11-м.
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