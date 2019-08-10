Галицкий – Шаронову: «То, что вы делаете, – это очень круто. Буду за вас переживать; хочу, чтобы у вас получилось»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий после матча пятого тура РПЛ против «Рубина» (1:0) в подтрибунном помещении обратился к тренеру казанцев Роману Шаронову. Тот поблагодарил функционера за похвалу.

«То, что вы делаете, это очень круто. Я хочу, чтобы у вас получилось, буду за вас переживать.

Я понимаю, что после поражения тяжело всем, но то, что вы делаете, это круто, знайте это. Мы за вас переживаем», – сказал Галицкий.

«Рубин» потерпел второе поражение подряд.

Казанцы идут в таблице пятыми.

Шаронов стал де-факто главным тренером «Рубина» летом.