Галицкий – Шаронову: «То, что вы делаете, – это очень круто. Буду за вас переживать; хочу, чтобы у вас получилось»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий после матча пятого тура РПЛ против «Рубина» (1:0) в подтрибунном помещении обратился к тренеру казанцев Роману Шаронову. Тот поблагодарил функционера за похвалу.
«То, что вы делаете, это очень круто. Я хочу, чтобы у вас получилось, буду за вас переживать.
Я понимаю, что после поражения тяжело всем, но то, что вы делаете, это круто, знайте это. Мы за вас переживаем», – сказал Галицкий.
- «Рубин» потерпел второе поражение подряд.
- Казанцы идут в таблице пятыми.
- Шаронов стал де-факто главным тренером «Рубина» летом.
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— «Рубин» Казань (@fcrk) August 10, 2019