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    Дриусси в матче с «Динамо» получил травму икроножной мышцы

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что атакующий игрок команды Себастьян Дриусси в первом тайме матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0) получил травму. В перерыве вместо аргентинца вышел Малком.

    «У Дриусси травма икроножной мышцы. Узнаем после обследования, насколько она серьезная», – сказал Семак.

    • В текущем сезоне РПЛ Дриусси принял участие во всех матчах, отметился голевым пасом.
    • Аргентинец выступает в России с 2017 года.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: Sports.ru

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