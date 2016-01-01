Дриусси в матче с «Динамо» получил травму икроножной мышцы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что атакующий игрок команды Себастьян Дриусси в первом тайме матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0) получил травму. В перерыве вместо аргентинца вышел Малком.

«У Дриусси травма икроножной мышцы. Узнаем после обследования, насколько она серьезная», – сказал Семак.