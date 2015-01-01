Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Овечкин нанес первый удар в матче «Динамо» – «Зенит» и поприветствовал Хохлова

    Российский хоккеист американского «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин нанес первый символический удар по мячу в матче пятого тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». Также спортсмен поприветствовал главного тренера москвичей Дмитрия Хохлова.

    Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо». Представитель «Вашингтона» брал Кубок Стэнли, выигрывал чемпионаты мира.

    Источник: Телеграм-канал Александра Боярского

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      111Hunter111 14 секунд назад

      Лучше бы хохла на х .послал.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79171
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73104
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru