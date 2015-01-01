Овечкин нанес первый удар в матче «Динамо» – «Зенит» и поприветствовал Хохлова

Лучше бы хохла на х .послал.
Российский хоккеист американского «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин нанес первый символический удар по мячу в матче пятого тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». Также спортсмен поприветствовал главного тренера москвичей Дмитрия Хохлова.
Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо». Представитель «Вашингтона» брал Кубок Стэнли, выигрывал чемпионаты мира.
- «Зенит» перед матчем лидировал в таблице.
- «Динамо» занимало десятое место.
- Дмитрий Хохлов обещал, что закрытого футбола не будет.