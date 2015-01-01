Овечкин нанес первый удар в матче «Динамо» – «Зенит» и поприветствовал Хохлова

Российский хоккеист американского «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин нанес первый символический удар по мячу в матче пятого тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». Также спортсмен поприветствовал главного тренера москвичей Дмитрия Хохлова.

Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо». Представитель «Вашингтона» брал Кубок Стэнли, выигрывал чемпионаты мира.