Гвардиола: «Родри – невероятный трансфер для «Манчестер Сити». Он не имеет татуировок и не носит серьги»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о полузащитнике команды Родри.
Испанец перешел в английский клуб этим летом из «Атлетико» за 70 миллионов евро.
«Родри – невероятный трансфер для нас. Он не имеет татуировок и не носит серьги. Его прическа такая, как у центрального полузащитника. Вот таким должен быть центральный полузащитник, и не думать ни о чем остальном», – сказал Гвардиола.
- В прошлом сезоне 23-летний футболист провел за «Атлетико» 47 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.