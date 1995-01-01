Гвардиола: «Родри – невероятный трансфер для «Манчестер Сити». Он не имеет татуировок и не носит серьги»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о полузащитнике команды Родри.

Испанец перешел в английский клуб этим летом из «Атлетико» за 70 миллионов евро.

«Родри – невероятный трансфер для нас. Он не имеет татуировок и не носит серьги. Его прическа такая, как у центрального полузащитника. Вот таким должен быть центральный полузащитник, и не думать ни о чем остальном», – сказал Гвардиола.